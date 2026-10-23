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Gimnasia de La Plata no falló frente a Sarmiento y logró un triunfo clave

Gimnasia no dejó puntos en el Bosque y, en el marco de la jornada número 14 del Torneo Clausura 2026, venció 2-0 al Verde de Junín.

23 de octubre 2026 · 20:12hs
Gimnasia festejó este viernes.

Gimnasia festejó este viernes.

En el inicio de la fecha número 14 del Torneo Clausura 2026, Gimnasia de La Plata venció 2-0 a Sarmiento y quedó a un paso de clasificar a los playoffs. Antes del primer cuarto de hora, Nacho Fernández apareció para romper con el cero en el Bosque: presionó al arquero Thyago Ayala quien, en su intento de rechazar la pelota, le apuntó al pecho del volante y propició la caída de su valla de una forma insólita. De allí en más, el Lobo se hizo dueño y señor del partido, lo que revalidó durante el desarrollo del complemento.

Gimnasia Sarmiento Torneo Clausura La Plata
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