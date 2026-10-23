Gimnasia de La Plata no falló frente a Sarmiento y logró un triunfo clave

En el inicio de la fecha número 14 del Torneo Clausura 2026, Gimnasia de La Plata venció 2-0 a Sarmiento y quedó a un paso de clasificar a los playoffs. Antes del primer cuarto de hora, Nacho Fernández apareció para romper con el cero en el Bosque: presionó al arquero Thyago Ayala quien, en su intento de rechazar la pelota, le apuntó al pecho del volante y propició la caída de su valla de una forma insólita. De allí en más, el Lobo se hizo dueño y señor del partido, lo que revalidó durante el desarrollo del complemento.