El inglés se impuso al francés por un ajustado margen, en una votación que terminó con el astro argentino en la quinta posición y Lautaro Martínez en la 22ª posición.

Se reveló la escasa diferencia por la que Kane le ganó a Mbappé el Balón de Oro: cuántos votos recibió Messi.

La definición del Balón de Oro 2026 fue una de las más ajustadas de la historia y solamente fueron 28 votos los que separaron al ganador Harry Kane de Kylian Mbappé , quien finalizó en la segunda posición. Lionel Messi, en el quinto puesto, obtuvo 612 puntos.

El inglés se quedó con el premio en la gala que se desarrolló en Londres con un total de 1.055 puntos , mientras que Mbappé lo escoltó con 1.027. Ya más atrás completó el podio el español Lamine Yamal con 881.

Se reveló la escasa diferencia por la que Kane le ganó a Mbappé el Balón de Oro: cuántos votos recibió Messi.

Dentro de los finalistas estuvieron dos argentinos, Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes terminaron en la quinta y 22ª posición, respectivamente.

Messi acumuló un total de 612 puntos y solamente fue superado por los mencionados Kane, Mbappé y Yamal y el también español Rodri, quien ganó el Balón de Oro en 2024 y fue elegido este año como el mejor jugador del Mundial.

Lautaro Martínez, por su parte, finalizó la votación en la vigésima segunda posición al sumar solamente 11 puntos de los 100 periodistas especializados que formaron parte del jurado.

Cómo es el sistema de puntuación en el Balón de Oro 2026

Los periodistas, quienes representaron cada uno a un país diferentes, eligieron a los 10 mejores de la temporada (se tomó del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026) con el siguiente reparto: 15 puntos al primer lugar, 12 se llevó el segundo, el tercero obtuvo 10 y el resto recibió 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1.

Harry Kane, quien fue el primer jugador del Bayern Munich que ganó el Balón de Oro desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981, recibió 40 votos para el primer puesto, mientras que Mabppé obtuvo 23.

Clasificación final del Balón de Oro 2026

1. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 1.055 puntos.

2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 1.027 puntos.

3. Lamine Yamal (España, FC Barcelona), 881 puntos.

4. Rodri (España, Manchester City, FC Barcelona desde agosto de 2026), 726 puntos.

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 puntos.

6. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, París Saint-Germain), 541 puntos.

7. Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain), 418 puntos.

8. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 378 puntos.

9. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 296 puntos.

10. Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain), 201 puntos.

11. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 107 pts.

12. Pau Cubarsi (España, FC Barcelona), 101 pts.

13. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain), 65 pts.

14. Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain), 59 pts.

15. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 57 pts.

16. Ferran Torres (España, FC Barcelona, Paris Saint-Germain desde agosto de 2026), 44 pts.

17. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 26 pts.

18. Marc Cucurella (España, Real Madrid), 16 pts.

19. Joao Neves (Portugal, Paris Saint-Germain), 15 pts.

20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain), 12 pts.

21. Gabriel (Brasil, Arsenal), 11 pts.

22. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán), 11 pts.

23. Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain), 8 pts.

24. Luis Díaz (Colombia, Bayern de Múnich), 8 pts.

25. Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain), 7 pts.

26. Dayot Upamecano (Francia, Bayern de Múnich), 5 pts.

27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 5 pts.