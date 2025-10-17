Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato

El director técnico rescindió su vínculo con la institución y el martes podría despedirse del plantel. En Patronato deberán buscar un reemplazante.

17 de octubre 2025 · 12:44hs
Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato.

Foto: Gentileza/Prensa Patronato

Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato.

Gabriel Gómez no es más el entrenador de Patronato. Este viernes el director técnico y los dirigentes rescindieron el contrato y el martes, en la vuelta a los entrenamientos tras la eliminación del Reducido de la Primera Nacional, se despediría del plantel.

El director técnico adelantó la reunión programada para la semana que viene y rescindió su contrato. Fue de común acuerdo, ya que en la idea de Adrián Bruffal, el flamante titular de la entidad Rojinegra, el proyecto deportivo lo encararía con otro cuerpo técnico, señala Código Patrón.

Echagüe festejó su segundo triunfo en el Clausura de la APB

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Chiqui Tapia le deseó éxito a la nueva dirigencia de Patrón.

El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

El paso de Gabriel Gómez por Patronato

El DT de 52 años llegó a barrio Villa Sarmiento para hacerse cargo de Patrón, que venía de realizar dos pésimas campañas. Tras una primera parte de la competencia con alguna turbulencia, logró acomodar la nave y se consolidó en zona de Reducido, aunque nunca logró pelear de lleno en los primeros lugares.

Logró hacer del estadio Presbítero Bartolomé Grella un escenario muy difícil para los rivales, ya que estuvo 12 partidos sin conocer la derrota.

En la recta final de la competencia el equipo empezó a caerse y fue cediendo lugares en la tabla de posiciones, a tal punto que en la última fecha podría haber finalizado tercero en la Zona A y terminó siendo el octavo del grupo, ocupando el último lugar en el Reducido pero quedando afuera de la próxima edición de la Copa Argentina.

Tras la eliminación a manos de Estudiantes de Río Cuarto, la posibilidad de que Gómez dejase de ser el entrenador de Patronato estaba latente, algo que finalmente se concretó este viernes. Su ciclo tuvo un saldo de 12 triunfos, 12 empates y 11 derrotas, con un 46% de efectividad.

Patronato Gabriel Gómez Primera Nacional
