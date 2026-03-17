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Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Familiares, amigos y excolegas fueron a despedir al histórico relator en Chacarita, pero un error administrativo impidió el último adiós y obligó a improvisar un homenaje simbólico en el cementerio.

17 de marzo 2026 · 22:36hs
Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

Tras la triste noticia del fallecimiento de Marcelo Araujo a sus 78 años, el último adiós al legendario relator se vio empañado por un episodio tan insólito como bochornoso. Este martes al mediodía, familiares, amigos y excompañeros se dieron cita en el cementerio porteño de la Chacarita para rendirle homenaje. Sin embargo, los minutos pasaban, la angustia crecía y el féretro brillaba por su ausencia.

El desconcierto fue total cuando se confirmó lo impensado: por un error administrativo, el vehículo con los restos del periodista pasó de largo y fue enviado directamente al crematorio. Frente a la impotencia de quedarse sin la posibilidad de despedirlo como correspondía, su círculo íntimo tomó una decisión que salvó la jornada y conmovió a todos.

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En plena intemperie, armaron una ronda, compartieron palabras en su memoria y cerraron el duro momento con un aplauso sostenido y un abrazo simbólico que ya comenzó a circular por todos lados.

La improvisada y emotiva escena contó con la presencia de verdaderos pesos pesados de los medios. Entre las figuras que se acercaron a bancar a la familia estuvieron históricos del periodismo como: Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Tití Fernández y Martín Liberman. Además, se destacó el acompañamiento incondicional de Claudia Villafañe.

Araujo, el dueño del inconfundible "¿estás crazy, Macaya?", falleció en la madrugada del lunes 16 de marzo tras agravarse su cuadro por una severa neumonía. En sus últimos días, se encontraba internado en el Hospital Italiano, luego de pasar un tiempo viviendo en un geriátrico donde requería cuidados permanentes.

Palabras para Marcelo Araujo

Su colega y amigo, Elio Rossi, reveló el fuerte deterioro que sufrió el relator en el último tiempo: "Marcelo fue uno de los que sobrevivió a la pandemia, pero quedó muy tocado desde todo punto de vista". Con esta despedida atípica, signada por el caos pero rescatada por el afecto genuino, se apaga definitivamente una de las figuras más potentes de la televisión argentina.

Marcelo Araujo crematorio Chacarita Juniors Despedida
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