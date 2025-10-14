En su primera intervención, Adrián Bruffal hizo referencia a la reforma del estatuto como uno de los puntos centrales, entre otros aspectos.

El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica realizó este martes su Asamblea General Ordinaria en la sede de calle Grella 874, donde se concretó la renovación de autoridades y el inicio de una nueva etapa institucional con Adrián Bruffal al mando. La reunión comenzó cerca de las 19.40 con la tradicional oración, dando paso al orden del día previsto.

El primero en tomar la palabra fue Dante Molina, presidente saliente de la institución paranaense, quien realizó un repaso de la gestión desarrollada por la comisión directiva durante los últimos años. En su exposición, hizo mención al trabajo de los empleados, de los socios históricos y de los distintos espacios que integran la vida social del club, como Patronato Solidario, Género Integrado y el área del Zoom.

También se refirió a los planteles profesionales y recordó los orígenes de la entidad en La Capillita, destacando el crecimiento sostenido de la institución en diferentes frentes.

Tras la intervención de Molina, se procedió a la lectura y aprobación del orden del día, que incluyó la presentación del último balance económico y la oficialización de la nueva Comisión Directiva, cuyos integrantes fueron anunciados ante los socios presentes.

Se inició una nueva etapa en Patronato: Adrián Bruffal asumió como presidente

A continuación, Adrián Bruffal tomó la palabra como nuevo presidente de Patronato. En su primera intervención al frente de la entidad, hizo referencia a la reforma del estatuto como uno de los puntos centrales de la nueva gestión y remarcó la vinculación entre el club y la Mutual Modelo, de la cual también forma parte. Además, subrayó su compromiso con la institución y manifestó su intención de fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas del club. El discurso de Bruffal fue breve y marcó el cierre formal de la asamblea, dando inicio a una nueva etapa dirigencial en el club de calle Grella.

En diálogo con UNO, Adrián Bruffal tuvo sus primeras palabras como presidente del Club Atlético Patronato tras la Asamblea General Ordinaria desarrollada en la sede de calle Grella. Ya sin los socios en el lugar y en un clima más distendido, el nuevo mandatario compartió sus sensaciones sobre el desafío que asume y los ejes principales de su gestión.

“Tenemos un compromiso muy importante con el club. Nos une la pasión, la historia, la pertenencia. Queremos que Patronato sea el club de la ciudad, con más participación, con más gente involucrada y con una gestión moderna”, sostuvo Bruffal, quien adelantó que una de las primeras medidas será avanzar en la actualización del estatuto y en la adecuación de las normas internas.

El dirigente, que también preside la Mutual Modelo, subrayó la necesidad de reforzar el vínculo entre la mutual y el club para potenciar recursos y generar nuevas oportunidades. “Hay que pensar al club como una institución integral, con una mirada social, deportiva y comunitaria. Queremos que Patronato siga creciendo en todos los frentes”, remarcó.

Con respecto al armado de la nueva Comisión Directiva, Bruffal destacó el trabajo de unidad alcanzado en los últimos meses. “Acá no hay diferencias personales, todos queremos lo mismo: lo mejor para Patronato. Se logró una lista amplia, con gente que estuvo en distintos momentos, pero que hoy está alineada en un mismo proyecto”, explicó.

Dante Molina y Adrián Bruffal

El flamante presidente también detalló que la dirigencia incorporará dos direcciones deportivas diferenciadas: una enfocada en el fútbol profesional y otra en los deportes amateurs. “El club es muy grande y necesita personas capacitadas en cada área. Hay que profesionalizar la gestión sin perder la esencia”, expresó.

En cuanto al plano futbolístico, Bruffal confirmó que en los próximos días habrá reuniones para definir la continuidad del entrenador Gabriel Gómez. “Tenemos que charlar con él, evaluar lo que fue el año y planificar el que viene. La vara quedó alta y queremos mantenernos competitivos”, afirmó.

Finalmente, el nuevo titular rojinegro reconoció el trabajo realizado por la gestión saliente y destacó la figura de Dante Molina. “Dante deja un club ordenado, con una estructura sólida. Tomamos la posta con responsabilidad, sabiendo que hay mucho por hacer. Pero lo que más nos une es el sentido de pertenencia, ese amor por Patronato que compartimos todos los que estamos acá”, concluyó.