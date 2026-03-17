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El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec

El Indec dio a conocer el costo de la construcción del mes de febrero y aumentó un 1,9%. En tanto que aumentó un 24,5% interanual.

17 de marzo 2026 · 21:29hs
El costo de la construcción subió 1

El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el índice de la construcción del mes de febrero, el cual interanualmente creció respecto de su cifra de enero de 2026.

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Los números del Indec

El Indec dio a conocer el costo de construcción a través de su cuenta de X, donde expresó: “El costo de la construcción subió 1,9% en febrero de 2026 respecto de enero y 24,5% interanual”.

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La inflación mayorista se ubicó en 1% en febrero, según informó este martes Indec.

Indec: la inflación mayorista cerró el primer bimestre del año con un alza del 2,7%.

En su informe, el organismo nacional señala que “el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a febrero de 2026 registra una suba de 1,9% respecto del mes anterior”.

Además, agrega que “este resultado es consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,6% en “Mano de obra” y 4,4% en “Gastos generales”.

Y en ese sentido explica lo siguiente: “El capítulo “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), con fecha 12 de enero de 2026, homologado por la Resolución DI-2026-76-APN-DNRYRT#MCH el 15 de enero de 2026, aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde febrero de 2026, y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución”.

A su vez, expone que el capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de febrero a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. El cuadro tarifario se encuentra disponible en las resoluciones ENRE 46/26 y 45/26”.

“Asimismo, incluye una actualización autorizada por la resolución Resol 2025-53-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca”, añade.

Por otro lado, “los materiales se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra”.

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