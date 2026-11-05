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Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

La Municipalidad de Paraná inició la reparación de las veredas del Puente Blanco. Las obras durarán unos 10 días y habrá circulación compartida con peatones.

5 de noviembre 2026 · 20:05hs
Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución.

Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución.

La Municipalidad de Paraná comenzó los trabajos de reparación de las veredas del Puente Blanco, debido al deterioro que presentaban las losetas de hormigón existentes. La intervención contempla la renovación integral del paso peatonal y tendrá una duración estimada de 10 días.

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Las tareas tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por el sector, mediante la construcción de una nueva superficie de hormigón y el acondicionamiento de la estructura de apoyo.

Durante el desarrollo de la obra, la circulación vehicular y peatonal compartirá parte de la calzada, por lo que desde el Municipio solicitaron extremar las precauciones y respetar las indicaciones de seguridad.

Los trabajos en el Puente Blanco de Paraná

La intervención comenzó con la demolición y el retiro de las losetas deterioradas que conformaban el paso peatonal. Una vez finalizada esta etapa, los operarios avanzarán con la preparación de la estructura de apoyo y el armado de la nueva vereda.

Posteriormente, se realizará el hormigonado de la superficie, que contará con un mejor sistema de apoyo sobre la estructura metálica adosada al puente de hormigón.

Estas tareas permitirán reemplazar los sectores dañados y mejorar las condiciones de circulación de los peatones, mediante una intervención integral sobre el espacio destinado a su desplazamiento.

Según las previsiones municipales, el hormigonado se concretará hacia fines de la próxima semana, como parte de la etapa final de los trabajos.

Precauciones para vehículos y peatones

Mientras se ejecutan las reparaciones, el espacio disponible para circular permanecerá reducido, debido a que peatones y vehículos deberán compartir la calzada.

Por este motivo, la Municipalidad recomendó transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad al aproximarse al sector y respetar la cartelería preventiva instalada en el lugar.

También solicitó a los conductores y peatones evitar, en la medida de lo posible, el paso por el Puente Blanco mientras continúen las tareas, con el objetivo de facilitar el trabajo de los operarios y reducir situaciones de riesgo.

Cuándo finalizará la intervención

El plazo estimado para completar la reparación es de aproximadamente 10 días, aunque la habilitación del paso peatonal dependerá de la finalización de las tareas previstas.

Una vez concluido el hormigonado y cumplidas las condiciones necesarias para su utilización, se restablecerá la circulación habitual por la vereda. La intervención permitirá recuperar un espacio de tránsito peatonal y mejorar la seguridad en uno de los sectores de circulación de la ciudad.

Paraná Puente Blanco precaución
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