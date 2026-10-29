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Franco Colapinto: "Con ganas de volver a sumar"

Franco Colapinto arranca este viernes la actividad para el Gran Premio de México. Recién se subirá al Alpine en la práctica dos.

29 de octubre 2026 · 18:56hs
El argentino saldrá a pista este viernes en la segunda tanda cronometrada.

El argentino saldrá a pista este viernes en la segunda tanda cronometrada.

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de México de Fórmula 1 con el objetivo de aprovechar cada oportunidad para meterse en la pelea por los puntos. El piloto argentino de Alpine tendrá un desafío particular en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que combina frenadas exigentes, curvas técnicas y una recta principal extensa, en un contexto condicionado por la altitud de la ciudad.

Franco Colapinto corre en México.

Franco Colapinto corre en México.

Este viernes serán dos las tandas programas, pero el argentino recién se subirá al Alpine en la segunda sesión de las 19. En el primer ensayo de las 15.30 el auto será conducido por el italiano Gabriele Mini, ya que la reglamentación de la Fórmula 1 indica que los pilotos promesas deben ser parte de dos sesiones al año por cada piloto titular.

El rendimiento del argentino dependerá, en buena medida, de la puesta a punto del Alpine, su adaptación a las características del trazado y la evolución del auto durante las prácticas libres. En una zona media que suele presentar diferencias ajustadas, encontrar un buen equilibrio y ejecutar una clasificación sin errores puede resultar determinante para sus aspiraciones del domingo.

En la previa al inicio de la actividad el representante argentino indicó: “Resulta difícil saber si seremos competitivos o no, la altitud va a suponer un reto importante en cuanto a la sobrealimentación. Los turbos van a sufrir aquí, tenemos que analizar cuánto nos cuesta en comparación con los demás, o si, por el contrario, estamos mejor posicionados”.

Respecto a la altitud de México

“La altitud siempre afecta negativamente a la sobrealimentación y a los turbos”, insistió Colapinto, señalando que la entrega de potencia en las rectas puede verse condicionada. “Además, este circuito es conocido por los problemas de sobrecalentamiento, lo que provocará un mayor desgaste de los neumáticos”, continuó el argentino. “Por otro lado, creo que es un trazado que beneficia a nuestro auto ya que cuenta con muchas rectas y curvas lentas”, añadió.

¿Acaso descubrieron algo en la preparación con simuladores? Franco Colapinto continuó mencionando el hecho de que “el rendimiento será muy inconsistente” y manifestó que podría ser “algo similar a lo que vivimos a principios de año, cuando la potencia no era constante y presentaba muchas variaciones”. Si el turbo no trabaja en óptimas condiciones, admite el piloto, “se pierde mucha potencia en las secciones sinuosas” del circuito. “Durante la carrera, esto afectará considerablemente la potencia disponible de una vuelta a otra", advirtió Colapinto.

Colapinto llega con la ilusión de aprovechar cada oportunidad y volver a sumar puntos para Alpine. “Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”, aseguró.

El circuito mexicano tiene una extensión de 4.304 metros, cuenta con 17 curvas y la carrera se disputa a 71 vueltas. Sin embargo, su principal particularidad es que se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que modifica el comportamiento de los autos y obliga a los equipos a trabajar en una puesta a punto específica.

Franco Colapinto México Alpine
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