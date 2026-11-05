El dólar oficial mantuvo su cotización en el Banco Nación, mientras que el blue se ubicó en $1.560. Los mercados financieros mostraron diferencias.

Dólar hoy: el oficial cerró a 1.570 pesos y el blue operó por debajo en una jornada estable.

El mercado cambiario argentino transitó este jueves 5 de noviembre con estabilidad en la cotización oficial y valores inferiores en el segmento informal. El dólar del Banco de la Nación Argentina se mantuvo en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, según la actualización oficial de las 17. De esta manera, no registró modificaciones respecto del miércoles.

Por su parte, el dólar blue se ubicó en torno de los $1.560 para la venta, mientras que las cotizaciones financieras continuaron mostrando diferencias entre el MEP y el contado con liquidación (CCL).

La jornada estuvo marcada por el seguimiento de las operaciones cambiarias y la evolución de las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las referencias disponibles mostraron una brecha reducida entre el dólar oficial y el informal.

Dólar oficial y blue: las cotizaciones del jueves

El Banco Nación informó a las 17 que el dólar minorista se negociaba a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. La cotización permaneció sin cambios respecto de la jornada anterior.

En el mercado informal, el dólar blue presentó referencias de entre $1.560 y $1.565 para la venta, según las publicaciones consultadas. El Cronista informó una cotización de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que otras fuentes difundieron valores de $1.545 y $1.565, respectivamente.

La diferencia entre ambas referencias responde a los distintos momentos de actualización. En consecuencia, no resulta adecuado presentar una variación diaria definitiva sin una cotización de cierre homogénea.

En comparación con los $1.570 registrados el martes 3, el valor vendedor de $1.560 representa una disminución de $10, equivalente al 0,64%. Sin embargo, ese cálculo corresponde a la comparación entre ambas fechas y no necesariamente a la variación de la última rueda.

Con estos valores, el dólar informal se ubicó aproximadamente un 0,64% por debajo del oficial del Banco Nación.

Qué pasó con el dólar MEP y el contado con liquidación

En el segmento financiero, el dólar MEP registró referencias de entre $1.577,20 y $1.584,76 para la venta, según las fuentes consultadas.

El contado con liquidación, utilizado para transferir divisas al exterior mediante operaciones con títulos valores, se ubicó entre $1.675,40 y $1.675,87.

Las cotizaciones corresponden a publicaciones realizadas durante la jornada y no pudieron corroborarse como cierres definitivos.

La diferencia entre el MEP y el CCL refleja el mayor valor de la operatoria que permite obtener dólares mediante la liquidación de activos en cuentas del exterior.

El comportamiento de ambos tipos de cambio también depende de los precios de los bonos utilizados para realizar las operaciones, las condiciones de liquidez y la demanda de cobertura cambiaria.

Las referencias disponibles no permiten establecer con suficiente precisión las variaciones porcentuales definitivas de ambos segmentos respecto del miércoles.

El dólar mayorista y la política cambiaria

En el mercado mayorista, las referencias consultadas mostraron valores de $1.537 para la compra y $1.546 para la venta.

Esta última cotización coincidió con el cierre informado para el miércoles 4 de noviembre por una fuente especializada. No obstante, la información disponible no permite confirmar que se trate del cierre definitivo del jueves.

El mayorista constituye una referencia central para las operaciones de comercio exterior y el funcionamiento del mercado de cambios.

Durante noviembre, el esquema de bandas cambiarias continuó ajustándose de acuerdo con el mecanismo establecido por el Banco Central.

La autoridad monetaria había anunciado a fines de 2025 una nueva etapa de su programa monetario, orientada a favorecer la acumulación de reservas y acompañar la recuperación de la demanda de dinero.

Reservas del Banco Central: el dato que siguió el mercado

Las reservas internacionales continuaron entre los principales indicadores observados por los operadores financieros.

Según la información publicada este jueves, el Banco Central había comprado US$9 millones durante la jornada del miércoles 4 de noviembre.

Las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$50.435 millones, de acuerdo con la última referencia difundida por El Cronista.

La evolución de estos activos depende de distintos factores, entre ellos las compras y ventas de divisas, los movimientos de depósitos y las variaciones de valuación de los instrumentos que integran las reservas.

Por ese motivo, una adquisición de dólares en el mercado oficial no necesariamente se traduce en un incremento equivalente de las reservas brutas.

La acumulación de divisas constituye uno de los objetivos centrales del programa monetario vigente y es seguida de cerca por los inversores y analistas económicos.

Las perspectivas del mercado

La estabilidad del dólar oficial y la cercanía de su cotización con la del mercado informal fueron dos de las características destacadas de la jornada.

Mientras tanto, los dólares financieros mantuvieron valores superiores, especialmente el contado con liquidación, cuya cotización continuó por encima de los $1.670.

El seguimiento de las reservas, las tasas de interés y las operaciones del Banco Central seguirá siendo relevante para evaluar la evolución del mercado cambiario.

En materia bursátil, no se incorporaron variaciones del índice S&P Merval, bonos soberanos ni acciones porque no se obtuvieron datos suficientemente contrastados correspondientes al cierre de este jueves.