Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Autoridades de Salud y especialistas se reunieron este viernes. Las autoridades escucharon los reclamos sobre el control horario y propusieron sumar más profesionales

En un intento por destrabar la crisis desatada en el servicio de Otorrinolaringología del hospital materno infantil San Roque de Paraná, el Ministerio de Salud de Entre Ríos y los profesionales médicos concretaron en la mañana de este viernes 30 de octubre una mesa de diálogo clave. La reunión permitió reabrir el canal de comunicación luego de que la totalidad del equipo de especialistas formalizara su renuncia ante desacuerdos principalmente con el sistema de control horario administrativo.

Según indicaron fuentes gubernamentales a UNO, durante el intercambio, las autoridades sanitarias escucharon de primera mano los planteos de los profesionales y expusieron diversas alternativas para garantizar la operatividad del área. Entre las propuestas elevadas desde el Ministerio de Salud se destacó la posibilidad de reforzar la estructura del servicio mediante la incorporación de más profesionales especializados.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud provincial, Daniel Blanzaco, junto a tres directores de la cartera sanitaria y la secretaria de Asuntos Jurídicos. Por parte del servicio hospitalario asistieron tres de los médicos otorrinolaringólogos, mientras que el cuarto integrante del equipo se encontraba realizando una intervención quirúrgica al momento de la audiencia.

Registro de asistencia

En lo relativo al mecanismo de marcación y registro de asistencia (punto central que desencadenó el malestar médico), los funcionarios provinciales precisaron que el tratamiento de esa modalidad específica corresponde al ámbito de gestión de la propia dirección del Hospital San Roque y no a la cúpula de la cartera sanitaria.

Los profesionales médicos escucharon las alternativas institucionales pero no emitieron una definición inmediata en el transcurso de la mañana, pero se comprometieron a evaluar los términos planteados y dar una respuesta en las próximas horas. Desde la cartera de Salud expresaron la expectativa de recibir una devolución formal en el transcurso de la tarde de este viernes para definir el futuro del área.

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias Foto: UNO

El origen del conflicto administrativo

La mesa de negociación se produjo como consecuencia de las dimisiones ingresadas formalmente por mesa de entradas el pasado martes 27 de octubre. La salida en bloque incluyó al jefe del servicio y a tres especialistas, tras la decisión previa de uno de ellos anunciada una semana antes. El origen de la controversia radica en la implementación de un sistema de control de ingreso y egreso obligatorio. Según manifestaron los médicos, dicho mecanismo no contempla las características operativas de una especialidad que demanda cobertura de guardias durante los 365 días del año, interconsultas permanentes, atención en consultorios externos y disponibilidad inmediata para responder a urgencias quirúrgicas en horarios nocturnos o de fin de semana.

A estas tensiones por el esquema de fichado se sumaron complejidades preexistentes en la institución, como la disponibilidad limitada de camas de internación pediátrica, factor que ya venía condicionando la programación de cirugías en el establecimiento, publicó El Once.

Un servicio crítico para la salud infantil de la provincia

La relevancia del canal de diálogo iniciado radica en el peso asistencial que sostiene el área dentro de la provincia. El Hospital San Roque constituye el principal centro de referencia pediátrico de Entre Ríos, recibiendo diariamente a pacientes derivados desde múltiples localidades.

Previo a la presentación de las renuncias, el equipo especializado brindaba atención a un promedio de 150 niños por semana, realizando estudios diagnósticos de alta complejidad como fibroscopías y endoscopías, además de intervenciones quirúrgicas de cabeza y cuello. Con disponibilidad plena de camas, el área registraba la realización de hasta 30 cirugías mensuales, concentrando las operaciones programadas principalmente los días miércoles y viernes.

Próximos pasos y perspectivas

La apertura de esta instancia de negociación entre el Ministerio de Salud y los médicos marca un paso significativo para la resolución del conflicto institucional. La respuesta que brinde el equipo médico en las próximas horas resultará determinante para establecer el esquema definitivo de atención y asegurar la continuidad de los servicios pediátricos especializados en la provincia.