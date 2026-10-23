Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia Quedó dos puestos por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Por un cambio en la central electrónica, el argentino tendrá diez puestos de penalización en la grilla de largada. 23 de octubre 2026 · 16:37hs

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

Franco Colapinto tendrá que volver a remar en un Gran Premio de Fórmula 1. Durante la primera práctica en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas (Estados Unidos) se conoció que el equipo Alpine cambió la central electrónica en el monoplaza del argentino y, como es la cuarta modificación en el año (el reglamento permite tres), el argentino sufrirá una penalización de diez puestos en la grilla de largada del Gran Premio.

En la pista donde se correrá la fecha 18 del calendario de la F1, el argentino nunca pudo superar el undécimo puesto. Arrancó incómodo con su auto y pasó mucho tiempo en los boxes, buscando una mejor puesta a punto de su monoplaza. Terminó en el puesto 17, dos lugares por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Adelante, y dos segundos más rápido que el argentino, Charles Leclerc (Ferrari) fue el más veloz de todos. Lo siguieron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

La agenda del argentino continuará a las 18, con la segunda práctica. La tercera está prevista para mañana sábado, desde las 14.30 de la Argentina. Este sábado, desde las 18, Colapinto correrá la clasificación para la carrera. El GP de Estados Unidos se largará el domingo a las 17 de nuestro país. Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia