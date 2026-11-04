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Franco Colapinto manejó un Renault 6 decorado con los colores de Alpine

Franco Colapinto se encontró con un vehículo que fue restaurado y personalizado por tres amigos de Esperanza, Santa Fe, que viajaron al GP de Brasil.

4 de noviembre 2026 · 15:49hs
En ese auto

En ese auto, un grupo de amigos manejó 2.200 kilómetros para acompañar a Franco Colapinto.

Franco Colapinto protagonizó un encuentro especial con tres fanáticos que viajaron desde Esperanza, Santa Fe, hasta Brasil para acompañarlo durante el Gran Premio de Fórmula 1. Los hinchas llegaron a bordo de un Renault 6 que restauraron y decoraron con los colores de Alpine, la escudería para la que compite el piloto argentino.

El vehículo se convirtió en una particular muestra de apoyo al piloto, luego de que sus propietarios recorrieran unos 2.200 kilómetros para estar presentes en el evento deportivo y alentar al representante nacional.

Durante el encuentro, Colapinto tuvo la oportunidad de conocer el Renault 6 y hasta se sentó al volante del automóvil, que llamó la atención por su diseño personalizado con los colores de Alpine.

La iniciativa de los tres amigos de Esperanza combinó su pasión por los autos, el trabajo de restauración y el fanatismo por el piloto argentino, en una historia que tuvo como protagonista a un clásico vehículo convertido en símbolo de aliento para Colapinto.

Franco Colapinto en el Renault 6

Franco Colapinto Alpine Brasil Fórmula 1
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