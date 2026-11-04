En Mataderos se viven días convulsionados tras el descenso de Nueva Chicago a la Primera B Metropolitana. La derrota del Torito ante Chacarita y el empate de Patronato contra Atlético de Rafaela, condenaron al equipo Verdeinegro a jugar en la tercera división del fútbol argentino para la próxima temporada.
Tras el descenso de Nueva Chicago, desde el club emitieron un comunicado pidiendo disculpas
Desde las cuentas de redes sociales de Nueva Chicago realizaron una publicación reconociendo errores y disculpándose ante socios e hinchas.
4 de noviembre 2026 · 16:17hs
Pese a la tristeza y el dolor por este momento, desde el club emitieron un comunicado a través de las distintas redes sociales. En el escrito asumieron responsabilidades y le pidieron disculpas a los socios e hinchas de la institución.