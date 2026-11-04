Tras el descenso de Nueva Chicago, desde el club emitieron un comunicado pidiendo disculpas

COMUNICADO OFICIALA los socios e hinchas del Club Atlético Nueva Chicago:Desde la Comisión Directiva les pedimos perdón de corazón por este descenso y por la tristeza que provoca en todas las familias verdinegras. Sabemos cuánto significa Chicago en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Nos duele profundamente haberles fallado en lo deportivo y no haber estado a la altura de la confianza que depositaron en nosotros.Reconocemos el esfuerzo de cada socio y de cada familia que sostiene al club. Durante toda la temporada, nuestra gente acompañó al equipo incluso en los momentos más difíciles. El aliento en los partidos de visitante fue una muestra de lealtad y amor indescriptibles por estos colores. Por ese apoyo, nuestro más profundo agradecimiento.El descenso constituye un fracaso deportivo. Como Comisión Directiva, asumimos nuestra responsabilidad por las decisiones tomadas y los errores cometidos en la conducción del fútbol profesional. Comprendemos la bronca, respetamos las críticas y nos corresponde dar las explicaciones que nuestros socios e hinchas merecen.Este es un momento de autocrítica, de replanteos y de decisiones que deberán tomarse con la seriedad que la situación exige, poniendo siempre los intereses de Chicago por encima de cualquier consideración personal. Dentro de un plazo máximo de una semana comunicaremos a los socios las primeras decisiones y medidas para el fútbol profesional.Queremos también llevar tranquilidad a todas las familias que forman parte de la vida diaria de la institución: todas las disciplinas deportivas, las categorías formativas y las actividades sociales y culturales continúan desarrollándose con total normalidad.El club está de pie, ordenado y en pleno funcionamiento. El crecimiento institucional alcanzado es un patrimonio de todos los que formamos parte de Chicago, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Esa solidez será la base para afrontar este momento y recuperar el rumbo deportivo.Comisión DirectivaClub Atlético Nueva Chicago