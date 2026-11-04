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Tras el descenso de Nueva Chicago, desde el club emitieron un comunicado pidiendo disculpas

Desde las cuentas de redes sociales de Nueva Chicago realizaron una publicación reconociendo errores y disculpándose ante socios e hinchas.

4 de noviembre 2026 · 16:17hs
Nueva Chicago jugará la Primera B Metropolitano en 2027.

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En Mataderos se viven días convulsionados tras el descenso de Nueva Chicago a la Primera B Metropolitana. La derrota del Torito ante Chacarita y el empate de Patronato contra Atlético de Rafaela, condenaron al equipo Verdeinegro a jugar en la tercera división del fútbol argentino para la próxima temporada.

Pese a la tristeza y el dolor por este momento, desde el club emitieron un comunicado a través de las distintas redes sociales. En el escrito asumieron responsabilidades y le pidieron disculpas a los socios e hinchas de la institución.

El comunicado de Nueva Chicago

Nueva Chicago descenso Comunicado disculpas
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