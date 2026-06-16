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Francia y Senegal otro duelo que se roba la mirada este martes

En el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Francia y el conjunto senegalés se enfrentan por la primera fecha del Grupo I. Arranca a las 16.

16 de junio 2026 · 11:36hs
Francia juega ante Senegal.

Francia juega ante Senegal.

Francia y Senegal jugarán este martes a las 16, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Les Blues inician una nueva edición siendo uno de los máximos candidatos luego del último subcampeonato, mientras que Los Leones de Teranga buscarán superar la marca de octavos de final obtenida en Qatar 2022.

Cómo llegan Francia y Senegal al duelo por el Mundial 2026

Les Blues, vigentes subcampeones, aparecen nuevamente como uno de los grandes candidatos a pelear por la Copa del Mundo y buscarán iniciar con un triunfo. "Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí", aseveró el entrenador Didier Deschamps, quien dejará su cargo al finalizar el torneo. En el primer amistoso de preparación cayeron 2-1 ante Costa de Marfil, pero unos días más tarde se repusieron y ganaron 3-1 ante Irlanda del Norte.

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El conjunto senegalés afronta su tercera experiencia al hilo en un Mundial con el objetivo de superar los octavos de final, marca que logró en la última edición. Tuvo dos amistosos de preparación, pero no pudo obtener el triunfo en ninguno: caída 3-2 ante Estados Unidos y empate sin goles ante Arabia Saudita.

La probable formación de Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026

Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

El posible once de Senegal vs. Francia, por el Mundial 2026

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 16
  • TV: D Sports
  • Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
  • VAR: Stephane De Almeida (SUI)
  • Estadio: Nueva York Nueva Jersey

Irak y Noruega también debutan en el Mundial 2026

En el Boston Stadium, Irak y Noruega se verán las caras este martes desde las 19, por la primera fecha del Grupo I. El gabonés Pierre Ghislai Atcho será el encargado de impartir justicia.

Los de medio oriente aparecen como el equipo más débil del Grupo, aunque viene de conseguir un destacable empate en un amistoso ante España, aunque luego Los Leones de Mesopotamia perdieron con Venezuela.

Por su parte, los Vikingos Rojos, liderados por el goleador Erling Haaland, buscarán comenzar con tres puntos clave ante los asiáticos. Los nórdicos se fueron conformes luego de ventaja de preparación. Los dirigidos por Ståle Solbakken superaron 3-1 Suecia y empataron 1-1 ante la siempre complicada Marruecos. Con Martin Ødegaard, Erling Haaland y Alexander Sørloth como sus principales figuras, buscarán superar la marca de los octavos de final, que la consiguieron en Francia 1998.

Fue justamente en el certamen que se disputó hace 28 años la última participación de Noruega en una Copa del Mundo y, a partir de algunos nombres más que interesantes, apuestan a ser una de las sorpresas de la competencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Francia Senegal Mundial 2026
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