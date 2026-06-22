Francia e Irak se enfrentan en un duelo clave por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026

Este lunes desde las 18 en el Philadelphia Stadium, Francia e Irak se verán las caras. Los dirigidos por Didier Deschamps van por la clasificación.

Francia e Irak se verán las caras este lunes desde las 18 en el Philadelphia Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El conjunto europeo llega con el envión de un sólido debut triunfal, mientras que los iraquíes están obligados a sumar para mantener intactas sus chances de avanzar a la próxima ronda.

Los dirigidos por Didier Deschamps comenzaron su camino en la Copa del Mundo con una victoria convincente por 3-1 ante Senegal. Si bien el primer tiempo dejó algunas dudas por la falta de intensidad y precisión en los últimos metros, en el complemento Francia mostró toda su jerarquía y resolvió el encuentro con autoridad. La gran figura fue Kylian Mbappé, autor de un doblete y nuevamente determinante en los momentos clave.

Como suele ocurrir en las grandes citas, Les Bleus aparecen entre los máximos candidatos al título. La combinación de experiencia, talento individual y profundidad de plantel posiciona a Francia como una de las selecciones más fuertes del torneo. Además de Mbappé, el equipo cuenta con futbolistas desequilibrantes como Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, que le aportan velocidad, creatividad y capacidad de romper defensas cerradas.

Para este compromiso, Deschamps apostaría por una formación con equilibrio entre solidez defensiva y poder ofensivo. Mike Maignan custodiará el arco, mientras que la última línea estaría conformada por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández. En el mediocampo, Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot buscarán controlar el ritmo del partido y abastecer a una ofensiva repleta de talento.

Enfrente estará Irak, que necesita dar el golpe si quiere seguir con aspiraciones reales de clasificación. Los Leones de la Mesopotamia tuvieron un estreno complicado y fueron ampliamente superados por Noruega, que se impuso por 4-1 con una actuación estelar de Erling Haaland.

El conjunto dirigido por Graham Arnold mostró dificultades defensivas y sufrió cada avance rival, aunque también dejó algunos pasajes de buen fútbol en ataque. Ahora tendrá un desafío todavía mayor ante una de las potencias del fútbol mundial.

Irak sabe que sumar frente a Francia sería un resultado histórico y podría cambiar por completo el panorama del grupo. Para eso necesitará un partido perfecto: orden táctico, máxima concentración y eficacia en cada oportunidad que logre generar. Futbolistas como Ali Jassim, Aymen Hussein y Ali Al Hamadi aparecen como piezas fundamentales para intentar lastimar a la defensa francesa.

En los papeles, Francia parte como clara favorita. Su superioridad individual y colectiva la ubican varios escalones por encima de Irak, aunque en un Mundial siempre existe margen para las sorpresas. El conjunto asiático buscará aferrarse a esa ilusión y dar uno de los grandes golpes de la fase de grupos.

Una victoria francesa lo dejaría prácticamente clasificado a los dieciseisavos de final, consolidando su candidatura y reafirmando su buen presente. En cambio, Irak se juega buena parte de su futuro en el certamen y necesita sumar para no quedar al borde de la eliminación.

El encuentro promete emociones por los distintos objetivos de ambos equipos: Francia quiere confirmar su favoritismo, mientras que Irak buscará protagonizar una hazaña histórica.

Probables formaciones de Francia y Irak

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Datos del partido

Hora: 18.

Estadio: Philadelphia Stadium.

TV: D Sports.

Árbitro: Drew Fisher.

VAR: Stephane De Almeida.

Noruega se mide con Senegal

En el New York / New Jersey Stadium, Noruega y Senegal jugarán este lunes desde las 21, por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos se miden con Los Leones de Teranga en un partido que promete mucho.

Con goles de Erling Haaland (marcó en dos oportunidades), Leo Östigard y Kristian Thorstvedt, Noruega cumplió con las expectativas, en el debut goleó a Irak y se posicionó como el líder de la zona, por encima de Francia por la cantidad de goles marcados. Cerrará el grupo ante Les Blues, en un duelo crucial, ya que el primer método para resolver igualdad será el desempate olímpico (donde se priman el duelo entre ambos).

Senegal no pudo con la jerarquía francesa y cayó 3-1 en el debut en el MetLife Stadium. El conjunto africano, liderado por Sadio Mané, sabe que necesita una victoria ante los noruegos para acomodarse en un grupo muy parejo y competitivo.