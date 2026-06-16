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Francia inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026

Con dos goles de Mbappé, Les Blues derrotó 3 a 1 a Senegal en el inicio del Grupo I del Mundial 2026.

16 de junio 2026 · 18:44hs
Kylian Mbappé se perfila para goleador del Mundial 2026.

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La Selección de Francia inició su camino en el Mundial 2026 con un triunfo por 3 a 1 sobre Senegal en el MetLife Stadium de New Jersey por la primera fecha del Grupo I. Luego de un primer tiempo donde no jugó bien y la pasó mal, los de Didier Deschamps demostraron toda su capacidad en el complemento.

Con dos golazos de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcolá, los galos se medirán en la próxima con Irak; mientras que los africanos, que descontaron a través de Ibrahim Mbaye, enfrentarán a Noruega.

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Senegal plantó batalla desde el inicio y sostuvo la igualdad durante buena parte del partido, pero Francia encontró la diferencia en el complemento.

Francia mostró sus armas en el complemento

Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.

La ventaja le dio tranquilidad a Les Blues, que ampliaron diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.

Ibrahim Mbayé descontó para Senegal cerca del cierre y le puso suspenso al resultado, pero Mbappé apareció nuevamente para sentenciar la historia. Con una gran definición, firmó su doblete y selló el definitivo 3-1.

Mundial 2026 Francia Senegal Kylian Mbappé
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