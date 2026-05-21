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El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

Un relevamiento oficial del gobierno de Entre Ríos confirmó que el presentismo en las escuelas de la provincia alcanzó el 71 por ciento.

21 de mayo 2026 · 13:22hs
El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

Un relevamiento oficial del gobierno de Entre Ríos confirmó que el presentismo en las escuelas de la provincia alcanzó el 71 por ciento durante la jornada de este jueves, coincidiendo con la medida de fuerza convocada por los gremios del sector.

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Las cifras recopiladas por el Consejo General de Educación (CGE) detallan que las aulas del turno mañana contaron con una asistencia mayoritaria. Este porcentaje asegura la continuidad pedagógica y el normal desarrollo de las actividades escolares en la mayor parte del territorio provincial.

LEER MÁS: Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Desde el Poder Ejecutivo destacaron la vocación de los educadores que asistieron a sus puestos laborales. Su presencia permitió sostener las instituciones abiertas, protegiendo de forma prioritaria el derecho a la educación de los alumnos entrerrianos.

Presentismo paro Entre Ríos CGE
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