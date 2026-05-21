IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

El gobierno de Entre Ríos anunció dos nuevos esquemas de créditos hipotecarios para familias y personas solteras, además de financiamiento para municipios

El gobierno de Entre Ríos presentó dos nuevos programas de créditos habitacionales destinados a familias y personas individuales que buscan acceder a la vivienda propia. El anuncio fue realizado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto a autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

La iniciativa contempla líneas de financiamiento para construcción de viviendas en terreno propio, ampliación, refacción y terminación de casas, además de créditos para municipios que posean lotes sin infraestructura de servicios. Colello sostuvo que el objetivo es avanzar hacia “un cambio de paradigma” en la política habitacional de la provincia.

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“La construcción tradicional no alcanza”

El funcionario explicó que históricamente el IAPV trabajó únicamente mediante la construcción tradicional de viviendas sociales, aunque consideró que ese sistema ya no logra cubrir la creciente demanda habitacional.

“La oferta siempre va por detrás de la demanda”, afirmó Colello, al señalar que es necesario sumar nuevas herramientas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.

En ese marco, destacó que la Provincia finalizará 1.400 viviendas que habían quedado inconclusas de gestiones anteriores y que también avanza en la regularización dominial de unas 20.000 escrituras pendientes de entrega a beneficiarios.

obra viviendas General Ramírez IAPV (4) Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Cómo serán los nuevos créditos

Las nuevas líneas estarán destinadas a personas mayores de 18 años, residentes en la provincia de Entre Ríos y con ingresos de entre dos y diez salarios mínimos, vitales y móviles.

Uno de los principales cambios será la eliminación de los sorteos para adjudicar créditos. Según explicaron las autoridades, quienes cumplan los requisitos podrán acceder directamente al financiamiento, siempre que existan cupos disponibles.

“El nuevo sistema tiene objetividad, previsibilidad y transparencia, porque consiste en una serie de condiciones y si uno cumple con esos requisitos, en la medida en que haya stock de créditos disponible, aplica directamente”, explicó Colello y ponderó que “es un sistema más rápido, más dinámico, más transparente y que, en definitiva, le da mayor previsibilidad al potencial beneficiario”.

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, precisó que el programa contempla créditos hipotecarios de hasta 46 mil UVIs, equivalentes actualmente a unos 65 millones de pesos, para viviendas de hasta 70 metros cuadrados.

Schönhals prometió que se respetará el padrón de inscriptos en IAPV debido que “serán los primeros catalogados en función de los requerimientos que requiere el programa de crédito hipotecario”.

Entre las modificaciones anunciadas, el gobierno provincial informó que ya no será obligatorio conformar un grupo familiar para solicitar el crédito, por lo que personas solteras también podrán inscribirse.

Además, se flexibilizaron las condiciones vinculadas a antigüedad laboral y escrituras del lote donde se edificará o ampliará la vivienda. En este último caso, se aceptarán escrituras que aún estén en trámite de inscripción.

Las autoridades señalaron que unas 10.390 personas que ya estaban inscriptas en programas anteriores recibieron un correo electrónico oficial para avanzar en la carga de documentación y validación de requisitos.

iapv

Dos líneas de financiamiento

El programa contempla dos operatorias:

*Construcción de vivienda en terreno propio: financiamiento de hasta 46.000 UVI, equivalente -actualmente- a aproximadamente 65 millones de pesos, para viviendas de hasta 70 metros cuadrados.

*Terminación, ampliación o refacción: con financiamiento de hasta 20.000 UVI (aproximadamente 27,9 millones de pesos).

Los créditos se otorgan sin tasa de interés, ajustados por unidad UVI. Las cuotas se definirán según el monto financiado y los ingresos del grupo solicitante, con un tope de afectación del 20 por ciento de los ingresos.

Quiénes pueden acceder

Podrán postularse personas:

*Mayores de 18 años.

*Residentes en Entre Ríos.

*Con ingresos formales y comprobables entre 2 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

*Inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV con datos actualizados.

*Para la línea de construcción será requisito acreditar titularidad del terreno y no poseer vivienda propia. Para ampliación, terminación o refacción deberá acreditarse la titularidad del inmueble y no contar con otra vivienda.

+El esquema admite postulaciones individuales o grupales.

Tienen prioridad para quienes ya estaban inscriptos

Durante esta primera etapa, el IAPV comenzó a contactar por correo electrónico a quienes ya estaban registrados en el sistema anterior y no habían resultado beneficiados.

"Quienes ya estaban inscriptos y cumplan con los requisitos tendrán prioridad para avanzar en el proceso. Y quienes todavía no se hayan anotado podrán hacerlo desde hoy a través del IAPV", explicó Colello.