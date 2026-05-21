El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

La convocatoria de obras para participar del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales permanecerá abierta hasta el 31 de mayo

La convocatoria de obras para participar del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Las producciones seleccionadas integrarán una muestra colectiva que se desarrollará del 26 al 28 de junio en La Paz, en el marco de una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Municipalidad local.

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La iniciativa está destinada a artistas visuales mayores de 18 años nacidos en Entre Ríos, argentinos o residentes en la provincia con al menos tres años de residencia comprobable. También podrán participar colectivos artísticos integrados por dos o más personas, siempre que al menos el 80% resida en territorio entrerriano.

En el caso de artistas nacidos en Entre Ríos que actualmente vivan fuera de la provincia, deberán acreditar participación en al menos una actividad cultural desarrollada en territorio entrerriano entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

La convocatoria contempla todas las expresiones de las artes visuales, con libertad de técnicas, materiales y formatos. Además de obras tradicionales, podrán presentarse propuestas multidisciplinarias y proyectos que combinen distintos lenguajes artísticos.

La organización estableció tres estímulos económicos no adquisición de 750 mil pesos cada uno. El jurado, conformado por tres especialistas, también podrá otorgar hasta cuatro menciones sin asignación económica.

A su vez, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Paz entregará una mención especial de 200 mil pesos, destinada a un artista oriundo de esa ciudad, en el marco del Salón Municipal Cabayú Cuatiá.

Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles de manera online, junto con un registro fotográfico de los espacios donde se desarrollará el encuentro. Las consultas pueden realizarse al correo [email protected].

Talleres y capacitaciones

Desde la organización también anunciaron las propuestas seleccionadas para integrar el programa de talleres y capacitaciones del encuentro, luego de una convocatoria que reunió 65 postulaciones.

Entre las actividades elegidas aparecen propuestas vinculadas a pintura experimental, fotografía, performatividad, escaneo y digitalización 3D, sostenibilidad en el arte, gestión de proyectos culturales y prácticas visuales con tintes naturales.

Además, habrá espacios de reflexión y charlas sobre historieta argentina, arte entrerriano, organización colectiva de festivales y el impacto de las políticas culturales en las comunidades.

Las actividades serán gratuitas. En el caso de los talleres, los cupos serán limitados y la inscripción se habilitará próximamente mediante formularios online, cuando se anuncie la programación completa con días y horarios.

El encuentro también incorporará actividades impulsadas por talleres municipales de La Paz, que formarán parte de la programación prevista para el domingo por la tarde.