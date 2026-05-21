Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

La convocatoria de obras para participar del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales permanecerá abierta hasta el 31 de mayo

21 de mayo 2026 · 14:48hs
El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

La convocatoria de obras para participar del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Las producciones seleccionadas integrarán una muestra colectiva que se desarrollará del 26 al 28 de junio en La Paz, en el marco de una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Municipalidad local.

Artistas entrerrianos podrán participar de una muestra provincial en La Paz

dia mundial de la diversidad cultural para el dialogo y el desarrollo

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

los apolo inauguraron el ciclo audiovisual casa estudio con una sesion en vivo

Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

La iniciativa está destinada a artistas visuales mayores de 18 años nacidos en Entre Ríos, argentinos o residentes en la provincia con al menos tres años de residencia comprobable. También podrán participar colectivos artísticos integrados por dos o más personas, siempre que al menos el 80% resida en territorio entrerriano.

En el caso de artistas nacidos en Entre Ríos que actualmente vivan fuera de la provincia, deberán acreditar participación en al menos una actividad cultural desarrollada en territorio entrerriano entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

La convocatoria contempla todas las expresiones de las artes visuales, con libertad de técnicas, materiales y formatos. Además de obras tradicionales, podrán presentarse propuestas multidisciplinarias y proyectos que combinen distintos lenguajes artísticos.

La organización estableció tres estímulos económicos no adquisición de 750 mil pesos cada uno. El jurado, conformado por tres especialistas, también podrá otorgar hasta cuatro menciones sin asignación económica.

A su vez, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Paz entregará una mención especial de 200 mil pesos, destinada a un artista oriundo de esa ciudad, en el marco del Salón Municipal Cabayú Cuatiá.

Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles de manera online, junto con un registro fotográfico de los espacios donde se desarrollará el encuentro. Las consultas pueden realizarse al correo [email protected].

Talleres y capacitaciones

Desde la organización también anunciaron las propuestas seleccionadas para integrar el programa de talleres y capacitaciones del encuentro, luego de una convocatoria que reunió 65 postulaciones.

Entre las actividades elegidas aparecen propuestas vinculadas a pintura experimental, fotografía, performatividad, escaneo y digitalización 3D, sostenibilidad en el arte, gestión de proyectos culturales y prácticas visuales con tintes naturales.

Además, habrá espacios de reflexión y charlas sobre historieta argentina, arte entrerriano, organización colectiva de festivales y el impacto de las políticas culturales en las comunidades.

Las actividades serán gratuitas. En el caso de los talleres, los cupos serán limitados y la inscripción se habilitará próximamente mediante formularios online, cuando se anuncie la programación completa con días y horarios.

El encuentro también incorporará actividades impulsadas por talleres municipales de La Paz, que formarán parte de la programación prevista para el domingo por la tarde.

LEER MÁS: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Encuentro Entrerriano de Artes Visuales Talleres La Paz
Noticias relacionadas
kevin johansen y liniers llegaran a santa fe con su show de musica y dibujo en vivo

Kevin Johansen y Liniers llegarán a Santa Fe con su show de música y dibujo en vivo

dante spinetta llega a tribus para presentar dia 3

Dante Spinetta llega a Tribus para presentar "Día 3"

presentaran el libro el federalismo entrerriano, de noni medel

Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

aires de libertad: la obra que conectara la revolucion de mayo con la historia de chajari

"Aires de Libertad": la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

Ver comentarios

Lo último

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

Ultimo Momento
El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

La polémica frase de Néstor Apuzzo: Las mujeres, los gays y los normales

La polémica frase de Néstor Apuzzo: "Las mujeres, los gays y los normales"

Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Policiales
Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

Ovación
Racing está obligado a ganarle a Caracas

Racing está obligado a ganarle a Caracas

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

Independiente Rivadavia tendrá una visita a Venezuela para cumplir con el calendario

Independiente Rivadavia tendrá una visita a Venezuela para cumplir con el calendario

La Unión de Colón está obligado a ganar como local

La Unión de Colón está obligado a ganar como local

River Plate empató 1 a 1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos

River Plate empató 1 a 1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos

La provincia
El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Despidieron con sentidas palabras al enfermero fallecido del hospital San Martín

Despidieron con sentidas palabras al enfermero fallecido del hospital San Martín

Dejanos tu comentario