Estudiantes y Tilcara festejaron, Rowing no pudo en casa.

Por la última fecha del Torneo Regional del Litoral, Estudiantes y Tilcara cerraron con victoria rumbo a semifinales, mientras Rowing cayó en casa.

Con la conclusión de la fase inicial del Torneo Regional del Litoral (18 fechas) en sus dos niveles superiores, todo se encamina hacia las semifinales del Top 9 y la Segunda División. En la máxima categoría, Estudiantes será el representante entrerriano en la lucha por el campeonato, mientras que en la Segunda División lo hará Tilcara, que además buscará el ascenso al Top 10 en 2026.

Por su parte, el Paraná Rowing Club cerró su mejor campaña en la competencia litoraleña desde el 2000. Aunque cayó por 55-36 ante Santa Fe Rugby en la última fecha, ya tenía asegurada la permanencia fuera de la zona de riesgo, finalizando en el séptimo lugar y clasificando por tercera vez al Torneo del Interior.

Estudiantes y Tilcara avanzan, Rowing firma histórica campaña

Estudiantes, tras concluir segundo, se medirá nuevamente en semifinales con Duendes RC (que terminó tercero), equipo al que venció en la última jornada por 29-19. La otra llave la protagonizarán Jockey Club Rosario y Gimnasia y Esgrima de Rosario. Ambas series se disputarán en dos jornadas, los sábados 1 y 8 de noviembre, en las cuatro hectáreas del Jockey Club Rosario, con la organización de Santa Fe Producciones.

En la Segunda División, Tilcara será el representante entrerriano que buscará un lugar en la final enfrentándose a Los Caranchos. El otro cruce semifinal enfrentará a Universitario de Rosario contra Alma Juniors de Esperanza. En la última fecha, Tilcara obtuvo una gran victoria en Pergamino al imponerse por 41-29 sobre Gimnasia, asegurando el segundo puesto detrás de Universitario de Rosario.