Se juega la penúltima fecha del Torneo Regional del Litoral

En el capítulo 17 del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, Estudiantes recibirá a Jockey de Venado Tuerto y Rowing visitará a Santa Fe RC.

El PRC tendrá un más que difícil compromiso ante un equipo que lucha por la clasificación.

El CAE buscará la clasificación a las semifinales del Torneo Regional del Litoral ante el último de la tabla de posiciones.

El Torneo Regional del Litoral (TRL) de rugby disputará este sábado una nueva jornada de competencia, con la 17ª fecha del Top 10 de Primera División, la anteúltima de la fase regular, y la cuarta fecha de los Top 6 de la Copa de Oro y la Copa de Plata de Segunda División.

La programación tendrá especial interés para los equipos de Paraná. Estudiantes buscará sumar en condición de local para mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato y asegurarse su lugar en las semifinales, mientras que Rowing afrontará una exigente visita a Santa Fe RC.

Por su parte, Tilcara intentará hacerse fuerte en casa en una nueva presentación por la Copa de Plata de la categoría de ascenso.

El certamen es organizado de manera conjunta por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR).

Los partidos de Primera de ambas zonas de Segunda División se disputarán desde las 16, mientras que en la Reserva jugarán 14.15; y las categorías preliminares tendrán los mismos horarios previstos para la jornada: Pre B a las 14.15 y Pre A desde las 12.15,

Estudiantes va por el pase a semis; Rowing tiene una parada brava

Estudiantes, que puede clasificarse a semifinales esta tarde, recibirá a Jockey Club de Venado Tuerto desde las 16, con el arbitraje de Juan Ignacio Vega, de la Unión de Rugby de Rosario. El conjunto paranaense marcha segundo en la tabla con 55 puntos y buscará aprovechar la localía para seguir prendido en la pelea por los puestos de privilegio, cuando restan dos jornadas para el cierre de la fase regular.

El Albinegro tendrá enfrente a un rival que ocupa el último lugar de las posiciones, con 16 unidades, aunque la necesidad de sumar también será un factor importante en este tramo decisivo del torneo.

Por su parte, Paraná Rowing Club visitará a Santa Fe RC, también desde las 16. El encuentro será dirigido por Carlos Poggi, de la URR.

El Remero suma 43 puntos y se ubica séptimo, por lo que buscará conseguir un resultado positivo para mejorar su posición antes de la última fecha. Su rival, en tanto, marcha tercero con 52 unidades y comparte puntaje con Jockey Club de Rosario, en una lucha importante por consolidarse entre los mejores de la competencia.

La jornada se completará con los cruces entre Old Resian y Universitario de Rosario, con Joaquín Zapata como árbitro, y Gimnasia y Esgrima de Rosario frente a CRAI, bajo el control de Federico Longobardi.

Además, Duendes se medirá con Jockey Club de Rosario en el partido televisado por DirecTV Sports, que comenzará a las 17 y contará con Juan Moyano como árbitro.

Duendes lidera las posiciones con 61 puntos y ya aseguró su clasificación a las semifinales de 2026. Detrás aparecen Estudiantes, con 55; Santa Fe RC y Jockey de Rosario, ambos con 52; CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario, con 45; Rowing, con 43; Universitario de Rosario, con 33; Old Resian, con 28; y Jockey de Venado Tuerto, con 16.

Los enfrentamientos de la 18ª –última– fecha de la etapa regular del Top 10 del TRL 2027, que se disputarán el próximo sábado, serán: Universitario-Jockey (Rodario), Jockey (Venado Tuerto)-Duendes, CRAI-Estudiantes, Rowing-GER; Old Resian-Santa Fe RC.

En Segunda del Torneo Regional del Litoral

El Top 6 de la Copa de Oro tendrá tres encuentros. Provincial se enfrentará con CRAR, con Pablo Solari como árbitro; Los Caranchos jugará ante Universitario de Santa Fe, con Agustín Suárez Silva como juez; y Alma Juniors de Esperanza recibirá a Logaritmo, en un partido dirigido por Fabián Prats.

CRAR encabeza la tabla con 14 puntos, seguido por Alma Juniors, con 12; Universitario de Santa Fe, con ocho; Logaritmo, con seis; Los Caranchos, con cinco; y Provincial, con una unidad.

Por otra parte, Tilcara será local ante Regatas y Belgrano de San Nicolás, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Top 6 de la Copa de Plata. El encuentro de Primera comenzará a las 16 y tendrá como árbitro a Gastón Britos, de la UER.

El conjunto paranaense llega a esta instancia ubicado en el quinto puesto, con cinco puntos, y buscará sumar para escalar posiciones en la recta final de la competencia. Enfrente tendrá a un rival que acumula seis unidades y ocupa el cuarto lugar, por lo que el duelo representa una oportunidad para acercarse en la tabla.

La Copa de Plata también tendrá los cruces entre Gimnasia de Pergamino y La Salle de Santa Fe, con José Parra como árbitro, y Cha Roga Club de Santo Tomé frente a Los Pampas de Rufino, bajo el control de Javier Villalba.

La Salle lidera las posiciones con 14 puntos, seguido por Los Pampas, con 11; Gimnasia de Pergamino, con ocho; Regatas y Belgrano de San Nicolás, con seis; Tilcara, con cinco; y Cha Roga Club, también con cinco.

Por el Torneo Regional del Litoral M19

Este sábado se jugará la tercera (penúltima) fecha del Torneo Regional del Litoral M19.

En el TRL A jugarán: CRAI-Estudiantes (a las 12), Santa Fe RC-CRAR (14), Jockey de Rosario-Atlético del Rosario (11.30) y GER-Duendes (11.30). Las posiciones de Zona A: Jockey (R) 10, GER 7, CRAI 5 y Santa Fe RC 0; Zona B: Atlético del Rosario 10, Estudiantes 7, CRAR 5, Duendes 2.

Por el TRL B se medirán: Tilcara-Universitario de Santa Fe (12), Rowing-La Salle (12.30), Old Resian-Los Caranchos (11.30) y Provincial-Universitario de Rosario (11.30). Las posiciones de la Zona A: Old Resian 10, Tilcara 10, Rowing 5 y Provincial 0; Zona B: Universitario (SF) 9, La Salle 5, Universitario (R) 3, Los Caranchos.