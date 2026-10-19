Cuatro listas competirán por la representación de los abogados ante el organismo nacional. Habrá mesas habilitadas de 9 a 18 en cinco localidades.

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros.

Un total de 4.120 abogados con matrícula federal habilitada para votar en Entre Ríos participarán este martes 20 de octubre de las elecciones para renovar la representación de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Los comicios se desarrollarán entre las 9 y las 18, en cinco ciudades de la provincia, y definirán quiénes ocuparán esos cargos durante los próximos cuatro años.

La elección adquiere relevancia por las funciones que cumple el organismo, encargado de intervenir en los procesos de selección de magistrados nacionales y federales, administrar recursos del Poder Judicial y ejercer atribuciones vinculadas con el control disciplinario de los jueces.

En territorio entrerriano, la votación se realizará simultáneamente en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria. Los profesionales deberán consultar previamente el padrón electoral para conocer el establecimiento y la mesa donde les corresponde emitir su voto.

La distribución del padrón provincial

Paraná concentra la mayor cantidad de profesionales habilitados, con 2.001 electores, lo que representa casi la mitad del padrón entrerriano. Le siguen Concepción del Uruguay, con 733; Concordia, con 599; Gualeguaychú, con 438; y Victoria, con 349.

La distribución refleja el peso de las principales jurisdicciones judiciales de Entre Ríos y la concentración de profesionales matriculados para ejercer ante los tribunales federales.

En total, cuatro listas competirán por los lugares correspondientes a la representación de la abogacía. Los espacios presentan diferentes propuestas relacionadas con el funcionamiento del Consejo, la selección de magistrados y la participación de los profesionales en las decisiones institucionales.

La elección permitirá renovar la representación del sector en un organismo que cumple un papel central en la organización y el funcionamiento del sistema judicial argentino.

Las propuestas de uno de los espacios

Entre las agrupaciones que participarán se encuentra la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto "Nacho" Biglieri y Claudia Sarmiento.

El espacio propone impulsar modificaciones en los concursos para la selección de jueces, fortalecer la independencia judicial, defender el ejercicio profesional y promover mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Uno de sus principales planteos consiste en reducir los márgenes de discrecionalidad en los procesos de selección de magistrados, respetar el orden de mérito de los postulantes y reconocer con mayor amplitud la trayectoria de quienes ejercen la profesión de manera independiente.

En ese sentido, Biglieri sostuvo que resulta necesario equiparar la valoración de los antecedentes de los abogados particulares con los de quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial.

También planteó disminuir la incidencia de las entrevistas personales en las calificaciones finales de los concursos, con el propósito de otorgar mayor peso a los antecedentes profesionales y las evaluaciones técnicas.

Representación y participación profesional

La Lista 3 está vinculada a sectores de la colegiatura federal y reúne a agrupaciones como Abogados en Acción y Abogados por Argentina.

Sus integrantes señalaron que durante los últimos cuatro años promovieron iniciativas relacionadas con la transparencia de los concursos, el cumplimiento de la legislación sobre honorarios profesionales y el seguimiento del desempeño judicial.

"Los abogados conocemos de primera mano los problemas que enfrenta la Justicia porque trabajamos todos los días en los tribunales", sostuvo Sarmiento.

La dirigente también destacó la importancia de contar con representantes que conozcan las diferentes realidades del ejercicio profesional y mantengan un diálogo permanente con los colegios de abogados de todo el país.

Desde ese espacio consideran que la participación de los profesionales independientes resulta fundamental para incorporar al Consejo las dificultades que se presentan cotidianamente en los tribunales.

Una elección con alcance nacional

Los comicios forman parte del proceso de renovación de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, donde participan distintos estamentos vinculados con el funcionamiento del sistema judicial.

La integración del organismo contempla representantes de los jueces, abogados, legisladores, el Poder Ejecutivo y el ámbito académico y científico, de acuerdo con el régimen vigente.

Entre sus atribuciones se encuentran la organización de concursos públicos para cubrir vacantes judiciales, la elaboración de ternas de candidatos y la intervención en procedimientos disciplinarios.

Por ese motivo, la elección de los representantes profesionales constituye una instancia institucional relevante para la administración de Justicia.

Los abogados habilitados deberán concurrir a votar dentro del horario establecido, con la documentación exigida por las autoridades electorales.

Dónde consultarel padrón parapoder sufragar

Los abogados con matrícula federal habilitada podrán consultar el padrón electoral antes de concurrir a votar este martes 20 de octubre. La elección se realizará entre las 9 y las 18 en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria.

Para conocer el establecimiento y la mesa asignados, los profesionales pueden ingresar al sitio web de Abogados en Acción, www.abogadosenaccion.com.ar/donde-voto/.

También se encuentra disponible una línea de consultas por WhatsApp al +54 9 11 5633-1757 y la página de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).