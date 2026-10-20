Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Se dispuso prisión preventiva por 90 días para Cristina Díaz imputado por el femicidio de Fabiana Bruselario y su traslado a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria

Se dispuso prisión preventiva por 90 días para Cristina Díaz imputado por el femicidio de Fabiana Bruselario y su traslado a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria

Cristian Díaz, principal sospechoso en la investigación por el femicidio de Fabiana Bruselario , prestó declaración en la mañana del lunes. Tras esa instancia, se dispuso su prisión preventiva por 90 días y su traslado a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria.

El jefe de la Departamental Victoria, Roberto Donda, informó que continúan las tareas investigativas y que se aguardan los resultados de la autopsia, que se completó este lunes.

Fabiana Bruselario, de 48 años, fue encontrada sin vida el viernes 16 de octubre en la zona de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. La investigación busca establecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades en el hecho.

En paralelo al avance de la causa, este lunes se realizaron dos marchas para reclamar su esclarecimiento. Las movilizaciones tuvieron lugar por la mañana y por la noche.