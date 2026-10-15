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Semis de la Libertadores: Estudiantes quiere pisar fuerte en La Plata

Estudiantes vuelve a una semifinal internacional tras 17 años y buscará aprovechar el UNO ante el campeón vigente, Flamengo. Arranca a las 21.30.

15 de octubre 2026 · 06:52hs
Estudiantes se vuelve a ver las caras con Flamengo en la Copa Libertadores.

Estudiantes se vuelve a ver las caras con Flamengo en la Copa Libertadores.

En UNO, Estudiantes recibirá a Flamengo el jueves a las 21.30, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El local no jugaba una semifinal internacional desde 2009, año en que ganó su última Libertadores, y llega tras eliminar a Corinthians. El Mengão, líder del Brasileirão, viaja con varias ausencias. La revancha será el jueves 22 en el Maracaná y el ganador de la serie jugará la final del 28 de noviembre.

Estudiantes llega con la ilusión de volver a una final continental. En los cuartos eliminó a Corinthians: ganó 1-0 en San Pablo con gol de Alexis Castro. En la liga, empató 2-2 con Central Córdoba en Santiago del Estero, en un partido en el que Alexander Medina fue expulsado y que sirvió para resguardar a varios titulares. Marcos Rojo, Guido Carrillo y Joaquín Correa se quedaron en City Bell para llegar en óptimas condiciones a la semifinal. Rojo se perfila como titular junto a Santiago Núñez, mientras que Correa iría al banco. Gastón Benedetti ocupará el lugar del suspendido Tomás Palacios.

Flamengo, vigente campeón, eliminó a Independiente del Valle en los cuartos (ganó 2-0 en la ida y empató 1-1 en la vuelta). Además, es líder del Brasileirão tras vencer 1-0 a Fluminense con gol de Jorge Carrascal. El equipo de Leonardo Jardim llega muy golpeado: Giorgian de Arrascaeta tiene una fractura en la muñeca izquierda, Jorginho está suspendido por su expulsión en la vuelta de los cuartos y Danilo sufrió una doble fractura de mandíbula. Ayrton Lucas también está lesionado. En esta edición ya se enfrentaron en la fase de grupos: empataron 1-1 en La Plata y Flamengo ganó 1-0 en Brasil.

El probable equipo de Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

El posible once de Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
  • VAR: Ulises Meresles (Ecuador)
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO)

Estudiantes La Plata Copa Libertadores Flamengo
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