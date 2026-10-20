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Iñaki Arrías cada vez más cerca del objetivo

Con el triunfo del domingo, Iñaki Arrías llegó a la sexta victoria en TC Pista Mouras. Es el claro dominador de la temporada y se ilusiona con pintar el uno.

20 de octubre 2026 · 18:12hs
El piloto de Paraná está con seis triunfos en el año y la ilusión por el título nadie se la quita.

El piloto de Paraná está con seis triunfos en el año y la ilusión por el título nadie se la quita.

El TC Pista Mouras, por lo menos hasta aquí, tiene un claro dominador, y ese piloto es Iñaki Arrías, que volvió a ganar –sexta del año– con el Ford Falcon del Candela Competición, en el Roberto Mouras de La Plata por la primera edición de la Copa y se posiciona como el líder indiscutible con 99,5 puntos, a 50,5 puntos de su próximo perseguidor, Damián Pérez.

Iñaki Arrías cada vez más consolidado.

Iñaki Arrías cada vez más consolidado.

Del tercero al quinto, todos han conseguido ganar: Bautista Roqueta es tercero con 42, Ignacio Lovich es cuarto con 40, mientras que Ignacio Vilas tiene 38,5 puntos. A pesar de los puntos, el dominio de Arrías es tan grande que lleva más de un puntaje total de una fecha entera (47 puntos), a falta de dos fechas.

Y luego se encuentra un tándem que necesita ganar si quiere aspirar a algo más: Juan Conde (sexto con 37,5), Ignacio Quinta (séptimo con 32,5), Leonardo Forte (octavo con 29), Facundo Ludueña (noveno con 28) y Martín Taha (décimo con 26,5). Por último, Juan José Suárez, está compitiendo en las TC Pista Pick Up y Dante Rubiera Hainze no pudo estar presente.

De darse algún resultado favorable para el piloto de Paraná, la próxima fecha del 8 de noviembre se podría coronar de manera anticipada. Cabe destacar que quedan solo dos fechas para finalizar el torneo 2026.

Así está el campeonato de TC Pista Mouras

1°) Iñaki Arrias (Ford) con 99,5 puntos (6 victorias)

2°) Damián Pérez (Dodge) con 49 (1 victoria)

3°) Bautista Roqueta (Dodge) con 42 (1 victoria)

4°) Ignacio Lovich (Dodge) con 40 (1 victoria)

5°) Ignacio Vilas (Dodge) con 38,5 (1 victoria)

6°) Juan Conde (Chevrolet) con 37,5

7°) Ignacio Quintana (Torino) con 32,5

8°) Leonardo Forte (Ford) con 29

9°) Facundo Ludueña (Chevrolet) con 28

10°) Martín Taha (Ford) con 26,5

11°) Dante Rubiera (Ford) con 0

12°) Juan José Suárez (Ford) con 0

Iñaki Arrías TC Pista Mouras victoria
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