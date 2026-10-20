Los gobernadores Frigerio, Pullaro y Llaryora plantearon avanzar en infraestructura, logística y políticas conjuntas para reducir costos y promover inversiones.

Frigerio, Pullaro y Llaryora acordaron fortalecer la producción y la integración de la Región Centro.

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Córdoba, Martín Llaryora, coincidieron en la necesidad de fortalecer la integración regional, mejorar la infraestructura y reducir los costos de producción para impulsar el desarrollo económico. Los mandatarios participaron de la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro, el primer encuentro de estas características bajo la presidencia pro témpore del mandatario entrerriano.

La jornada tuvo como ejes principales la logística, la conectividad y la articulación entre los sectores público y privado. Los tres gobernadores destacaron la importancia de sostener políticas de largo plazo, independientemente de las diferencias partidarias, y consolidar una agenda común que permita potenciar la competitividad de las economías provinciales.

Frigerio pidió eliminar las retenciones

Durante su intervención, Frigerio destacó las coincidencias entre las tres administraciones provinciales y valoró la posibilidad de trabajar sobre objetivos compartidos. Señaló que se trata de "tres gobiernos provinciales que, más allá de los partidos políticos, tienen la voluntad de sentarse a trabajar con objetivos comunes".

El mandatario sostuvo que la Región Centro representa aproximadamente una cuarta parte del producto bruto argentino y consideró que debe consolidarse como una plataforma de crecimiento para el conjunto del país.

En ese contexto, volvió a cuestionar el impacto de los derechos de exportación sobre las actividades productivas y planteó la necesidad de avanzar en su eliminación. Frigerio sostuvo que resulta fundamental "liberar a las tres provincias de esa carga espantosa que significan las retenciones para nuestra producción".

También remarcó que el desarrollo del sector privado constituye una prioridad compartida por las tres provincias y que la región tiene la responsabilidad de impulsar una agenda que contribuya al crecimiento nacional.

El potencial logístico de Entre Ríos

Al referirse a la situación provincial, Frigerio aseguró que Entre Ríos cuenta con condiciones para reducir las diferencias históricas respecto de otras jurisdicciones y mejorar su posicionamiento productivo.

"No tenemos nada que envidiarle a nadie y tenemos un enorme potencial en nuestra provincia para estar en igualdad de condiciones", afirmó.

Entre los avances mencionados, destacó la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía, una herramienta que consideró estratégica para fortalecer la actividad portuaria, mejorar la conectividad y disminuir los costos del transporte de mercaderías.

El gobernador también hizo referencia a la cooperación entre las provincias para enfrentar emergencias climáticas. En ese sentido, planteó la necesidad de compartir información hidrometeorológica, coordinar sistemas de alerta y establecer mecanismos de asistencia recíproca.

Otro de los aspectos abordados fue la incorporación de inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas, con el propósito de modernizar procesos y mejorar la competitividad.

Frigerio sostuvo que los acuerdos regionales deben trascender las gestiones gubernamentales. "Nuestros gobiernos van a pasar, lo más importante va a ser la huella que hayamos dejado en el futuro de nuestra región", expresó.

Infraestructura y competitividad

Por su parte, el gobernador cordobés Martín Llaryora puso el acento en la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo sustentado en la articulación público-privada.

"Sin empresarios no se genera trabajo", afirmó, al destacar el papel de la inversión privada en la creación de empleo y el fortalecimiento de las economías provinciales.

Llaryora consideró que las obras de infraestructura constituyen una condición indispensable para sostener el crecimiento. "El piso de cualquier país es su infraestructura" y "sin infraestructura no hay desarrollo", remarcó.

En esa línea, advirtió que la ausencia de una planificación logística representa una limitación para la competitividad argentina. Por ese motivo, propuso avanzar en un programa conjunto entre gobernadores, industriales y otros actores económicos que articule las políticas productivas con una estrategia de desarrollo nacional.

Pullaro reclamó mayor protagonismo regional

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro destacó el peso económico de la Región Centro y sostuvo que las provincias que la integran deben asumir un papel central en las discusiones sobre el futuro productivo de la Argentina.

Definió al bloque como "la región más productiva de la República Argentina" y recordó la contribución histórica del campo y la industria al sostenimiento de la economía nacional.

Pullaro consideró que las transformaciones económicas internacionales y las nuevas oportunidades de generación de divisas obligan a debatir cómo se utilizarán esos recursos para mejorar la infraestructura, reducir costos y promover inversiones.

También llamó a preservar la unidad institucional de las tres provincias para defender el empleo y la producción, más allá de las diferencias políticas.

En ese marco, planteó que la Región Centro debe tener mayor influencia en las decisiones nacionales y expresó su aspiración de "ayudar a que la República Argentina se parezca mucho, pero mucho más a la Región Centro".

Respaldo a los acuerdos de largo plazo

La jornada contó además con la participación del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, quien destacó la continuidad institucional del bloque y la importancia de sostener políticas públicas que trasciendan los períodos de gobierno.

Lamothe valoró el compromiso de los mandatarios con un espacio de integración que lleva más de dos décadas de funcionamiento y subrayó la necesidad de profundizar los acuerdos estratégicos.

Asimismo, resaltó la elección de la logística como eje central del encuentro, al considerar que constituye una herramienta fundamental para mejorar la competitividad y ampliar las oportunidades de desarrollo.

La jornada concluyó con una posición compartida por los tres gobernadores: fortalecer la cooperación interprovincial, promover inversiones en infraestructura y consolidar una agenda productiva común que permita a la Región Centro incrementar su protagonismo en la economía argentina.