Estudiantes igualó con Flamengo en La Plata por la ida de las semifinales de la Libertadores

Fue 0 a 0, en cual Estudiantes mereció la victoria en el primer chico de semis ante el Fla. La serie se definirá en una semana en el Maracaná.

Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Flamengo de Brasil en el estadio UNO, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino fue superior durante varios pasajes del encuentro, creó numerosas oportunidades para abrir el marcador y estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero no logró concretar sus chances.

El equipo Pincha hizo méritos para llegar con ventaja al encuentro de vuelta, aunque se encontró con un Agustín Rossi seguro bajo los tres palos y una defensa brasileña que consiguió resistir los embates del local. Ahora, la definición por un lugar en la final tendrá su capítulo decisivo la próxima semana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Estudiantes fue más en el primer tiempo

Desde el comienzo, Estudiantes intentó asumir el protagonismo ante su gente. A los dos minutos, Baltazar Rodríguez probó con un remate de zurda desde media distancia que fue controlado por Rossi, en el primer aviso del equipo platense.

Flamengo respondió a los siete minutos, cuando Bruno Henrique conectó un cabezazo dentro del área chica que se fue desviado. Sin embargo, el conjunto brasileño no consiguió sostener una presencia ofensiva constante y, con el correr de los minutos, el local comenzó a imponer sus condiciones.

A los 15 minutos, Rodríguez volvió a aparecer con un derechazo que se desvió en la mano de un rival dentro del área. El árbitro interpretó que no hubo intención y dejó seguir el juego, ante el reclamo de los futbolistas de Estudiantes.

El Pincha continuó buscando por las bandas y aprovechando las pelotas detenidas. A los 18 minutos, Santiago Núñez ganó de cabeza tras un tiro de esquina, pero el arquero de Flamengo controló sin inconvenientes.

La presión local se intensificó con el paso del tiempo. A los 27 minutos, Joaquín Tobio Burgos envió un centro que Guido Carrillo conectó de cabeza, aunque la pelota pasó cerca del arco visitante.

Cinco minutos después, Tiago Palacios tuvo otra oportunidad con un remate que Rossi logró contener. El arquero volvió a intervenir a los 35, después de un centro de Tobio Burgos, y se convirtió en una de las figuras del encuentro.

Estudiantes insistió con el juego aéreo, una de sus principales armas durante la primera mitad. A los 38 minutos, Núñez volvió a imponerse en las alturas después de un córner, pero su cabezazo terminó en las manos del guardameta brasileño.

La última ocasión clara antes del descanso llegó a los 44 minutos. Carrillo ganó de cabeza y obligó nuevamente a Rossi a responder con seguridad para mantener el cero.

El equipo platense se fue al vestuario con la sensación de haber merecido algo más. Flamengo mostró su capacidad para generar peligro a partir de la calidad individual de sus futbolistas, pero tuvo dificultades para inquietar a Fernando Muslera.

El Pincha mantuvo la búsqueda en el complemento

El segundo tiempo comenzó con una situación favorable para Flamengo. A los 47 minutos, Ramiro Funes Mori dejó corta una pelota y Samuel Lino estuvo cerca de quedar mano a mano con Muslera. Sin embargo, Santiago Núñez apareció a tiempo para cerrar y evitar una oportunidad manifiesta de gol.

Un minuto después, Jorge Carrascal probó dentro del área, aunque su remate se fue desviado.

La respuesta de Estudiantes no tardó en llegar. A los 51 minutos, el lateral Facundo Mancuso se proyectó por la derecha y terminó la jugada con un disparo que salió lejos del arco. En la acción siguiente, Joaquín Tobio Burgos recibió dentro del área, pero su remate se elevó demasiado.

El local volvió a mostrar sus recursos en el juego aéreo a los 57 minutos, cuando Núñez ganó de cabeza tras otro tiro de esquina, aunque sin precisión. Un minuto más tarde, Mancuso volvió a llegar por su sector y sacó un remate que pasó cerca del palo derecho.

Estudiantes acumulaba aproximaciones y buscaba transformar su superioridad en el resultado, mientras Flamengo intentaba aprovechar los espacios que dejaba el conjunto argentino.

A los 62 minutos, el encuentro tuvo una acción polémica cuando Lucas Paquetá cometió una dura infracción sobre Piovi. El brasileño recibió una tarjeta amarilla por la entrada, en una jugada que generó reclamos de los futbolistas locales.

Una salvada sobre la línea y un cierre con suspenso

En el tramo final, Estudiantes estuvo muy cerca de encontrar el gol que tanto había buscado. A los 72 minutos, Joaquín Tobio Burgos volvió a imponerse de cabeza, pero la pelota se fue desviada.

La oportunidad más clara del complemento llegó a los 78 minutos. Santiago Núñez remató dentro del área y, cuando la pelota parecía tener destino de gol, Alex Sandro apareció sobre la línea para evitar la conquista del Pincha. La intervención defensiva fue decisiva para que Flamengo conservara el empate.

El equipo platense no se resignó y continuó atacando en los últimos minutos. A los 82, Edwuin Cetré recibió por la izquierda y remató, pero Rossi controló sin mayores dificultades.

Cuatro minutos después, Joaquín Correa ganó tras un pelotazo y asistió a Miguel Monsalve, cuyo disparo se fue desviado. Estudiantes encontraba espacios para llegar, aunque le faltaba precisión en la definición.

A los 90 minutos, Cetré tuvo otra oportunidad en una contra, pero se apresuró en la resolución y su remate terminó nuevamente en las manos de Rossi.

Finalmente, el árbitro marcó el cierre y el encuentro terminó sin goles. Estudiantes se quedó con el sabor amargo de no haber podido aprovechar las ocasiones que generó, mientras que Flamengo consiguió un resultado que mantiene abierta la eliminatoria.

La serie se definirá en el Maracaná

El empate sin goles dejó la clasificación a la final pendiente para el encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Estudiantes deberá buscar un resultado favorable como visitante para continuar en carrera en la Copa Libertadores, ante un Flamengo que intentará aprovechar la localía para sellar su pase a la definición.