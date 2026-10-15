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Juan Sebastián Verón, suspendido tres meses por el escándalo de la Supercopa Internacional

Como consecuencia de su ingreso al campo de juego en medio de los disturbios en el partido ante Central, Verón fue sancionado por el Tribunal de Disciplina.

15 de octubre 2026 · 21:44hs
Verón suspendido por AFA.

Verón suspendido por AFA.

Después de casi un mes de la final de la Supercopa Internacional, que tuvo a Rosario Central como campeón ante Estudiantes por 3-1 en un final escandaloso, el Tribunal de Disciplina hizo oficial la sanción a Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, Pascual Caiella, su vice, y Marcos Angeleri, manager del club, por ingresar al campo de juego e increpar al árbitro, Darío Herrera: tres meses de suspensión y una multa al club de 500 entradas.

Lo que determinaron para Verón

El Boletín del Tribunal de Disciplina hizo oficial las tres idénticas sanciones para los dirigentes del club platense, quienes ingresaron al campo de juego sobre el final del partido, mientras los planteles se cruzaban en uno de los túneles del Madre de Ciudades y obligaban al encuentro a ser finalizado antes de tiempo. Aquel día, Verón llegó a estar cara a cara con Herrera y, según el informe arbitral, insultó ferozmente al juez.

Según pudo saber TyC Sports en aquel momento, el árbitro neuquino aseguró por escrito que la Brujita lo insultó ferozmente cuando se metió en la cancha, mientras sus allegados intentaban contenerlo. "Hijos de re mil p... Hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de p..., hay que matarlos a todos", fueron parte de los insultos que Herrera asegura le propinó el dirigente.

La sanción estará vinculada a sus labores como representantes del club ante AFA, por lo que se verán impedidos de actuar en esa calidad. En cuanto a ir a la cancha, no existirá ningún impedimento y podrán asistir como cualquier hincha.

Ahora, resta saber si acaso desde Estudiantes buscarán apelar la sanción, teniendo en cuenta que hace poco ya tuvieron que hacerlo ante una situación similar. Después de la polémica por el pasillo de espaldas del Pincha hacia Rosario Central, que había sido coronado campeón de la Tabla Anual, Verón asumió toda la responsabilidad y fue suspendido por seis meses. Aquella vez, el presidente del conjunto platense decidió apelar ante el TAS, algo que derivó en que la AFA archive la causa y dé la sanción por cumplida, a 10 días de su finalización.

Verón Supercopa AFA Estudiantes
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