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Champions League: goles de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Nahuel Molina

Los argentinos campeones del mundo marcaron para sus respectivos equipos en la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.

20 de octubre 2026 · 18:11hs
Julián Álvarez volvió al gol para el empate de Atlético de Madrid ante Stuttgart por la Champions League.

Julián Álvarez volvió al gol para el empate de Atlético de Madrid ante Stuttgart por la Champions League.

Julián Álvarez volvió a marcar en el empate de Atlético de Madrid ante Stuttgart como visitante, 1 a 1 por la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. La Araña no convertía con la camiseta del Colchonero desde el 29 de abril, casi medio año.

Aquel día, capitalizó un penal cruzado y preciso que selló el 1-1 frente a Arsenal por la ida de las semifinales de este mismo certamen.

Otro argentino que se hizo presente en la red fue Alexis Mac Allister, quien convirtió por duplicado para el triunfo como local del Liverpool 4 a 3 sobre el Villarreal. Mientras que Nahuel Molina, otro de los campeones del mundo en Qatar 2022, anotó para que la Roma golee 4 a 0 a Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Otros resultados de la Champions League

Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga

Sabah 1-2 Borussia Dortmund

PSG 4-2 Barcelona

Manchester City 5-1 AEK Atenas

Napoli 4-3 Bodø/Glimt

Porto 0-1 PSV

Champions League Julián Álvarez Alexis Mac Allister Nahuel Molina
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