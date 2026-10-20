Pesar en Gualeguay por el fallecimiento de Carlos Gálligo, histórico dirigente del Peronismo

El Partido Justicialista de Gualeguay expresó su profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Horacio Gálligo, histórico dirigente peronista, referente político y social de la comunidad.

El Partido Justicialista de Gualeguay expresó su profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Horacio Gálligo , histórico dirigente peronista, referente político y social de la comunidad, y expresidente del Consejo Departamental del PJ.

Gálligo desarrolló una prolongada carrera ligada a la militancia territorial, la organización partidaria y el trabajo social, siendo uno de los principales referentes de la Corriente Nacional y Popular (CONAP) . En el ámbito político e interno del peronismo departamental, protagonizó hitos fundamentales.

Fue precandidato a intendente de Gualeguay en las elecciones internas del Partido Justicialista, en las que compitió con José Salim Jodor; en abril de 2016 se impuso en las elecciones internas del partido al frente de "Renovación Peronista", superando al exdiputado Juan José Albornoz y alcanzando la conducción del Consejo Departamental del peronismo gualeyo.

En 2019 encabezó la Lista 85, "Todo por Gualeguay", presentándose como precandidato a senador provincial por el departamento. Mantuvo un compromiso constante con el fortalecimiento partidario, acompañando en abril de 2024 la asunción de Sergio Perier en la presidencia del Consejo Departamental del PJ.

Compromiso con la comunidad y obras para la ciudad

A lo largo de sus años de gestión y militancia pública, impulsó e intervino activamente en iniciativas orientadas a la asistencia social, la implementación de programas habitacionales, comedores comunitarios, becas estudiantiles y subsidios. Asimismo, participó en las gestiones para la concreción de la Defensa Costera de Gualeguay, considerada una de las obras de infraestructura urbana de mayor relevancia para la localidad.

Su concepción de la política quedó sintetizada en una declaración realizada en 2019: "Mi caso es sin fortunas y con desprendimientos", publica Debate Pregón.

Legado deportivo y reconocimiento social

Más allá del ámbito político, Carlos Gálligo fue reconocido ampliamente en la ciudad por su pasado como destacado futbolista del Club Gualeguay Central. Su etapa deportiva en las canchas locales precedió y acompañó su labor militante, convirtiéndolo en una figura entrañable para distintas generaciones de vecinos. Desde diversos sectores de la comunidad e integrantes del justicialismo se han multiplicado las expresiones de pesar para acompañar a sus familiares, amigos y compañeros en este momento.