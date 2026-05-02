Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral.

Estudiantes y Rowing cayeron en sus respectivos partidos ante GER y Jockey de Venado Tuerto, en el marco de una nueva fecha del Regional del Litoral.

La cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral volvió a mostrar la intensidad y la paridad que caracterizan al certamen . Los equipos entrerrianos Estudiantes y Rowing no pudieron sumar puntos en sus respectivos compromisos, mientras que otros clubes de la región lograron victorias importantes que fortalecen sus posiciones en la tabla y mantienen la pelea por los primeros puestos.

Estudiantes, que jugó de local, recibió a GER de Rosario en un partido marcado por la lucha en cada acción y la intensidad característica del rugby regional. El primer tiempo fue favorable para los visitantes, que lograron imponerse 15-7, aprovechando los errores defensivos del conjunto local y capitalizando cada oportunidad ofensiva. En la segunda mitad, Estudiantes buscó acortar distancias y revertir el marcador con algunas jugadas destacadas, pero no pudo imponerse ante un rival sólido y organizado. Finalmente, el partido concluyó 22-20, en un encuentro muy parejo que dejó a los locales con la sensación de que el triunfo estuvo al alcance.

Estudiantes y Rowing cayeron en una ajustada fecha del Regional del Litoral

Estudiantes vs. GER (1).jpeg

Por su parte, Rowing viajó a Venado Tuerto para enfrentar a Jockey, en un partido que prometía ser muy equilibrado y lo fue de principio a fin. El primer tiempo terminó 15-15, con ambos equipos mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. En la segunda mitad, el duelo se volvió aún más físico y estratégico, con los dos conjuntos buscando cada oportunidad de sumar. Sin embargo, los paranaenses no pudieron sostener el ritmo de los locales y terminaron cayendo 30-27. A pesar de la derrota, Rowing mostró entrega y cohesión como equipo, aunque los pequeños detalles terminaron definiendo un resultado tan ajustado.

Jockey (VT) vs. Rowing.jpeg

En otros encuentros de la fecha, Santa Fe Rugby logró un triunfo clave como visitante frente a Duendes, imponiéndose 28-17. El equipo santafesino logró controlar el ritmo del partido y capitalizó sus oportunidades ofensivas, asegurando puntos valiosos que le permiten mantenerse entre los equipos con aspiraciones de pelear por la zona alta. Por su parte, Jockey de Rosario se impuso como local ante Old Resian, con un marcador de 34-25. Los rosarinos dominaron gran parte del encuentro y consolidaron un triunfo que los mantiene firmes en la lucha por los primeros puestos del torneo, demostrando consistencia y regularidad en su juego.

Con estos resultados, el Torneo Regional del Litoral sigue mostrando un alto nivel de competitividad, con partidos que se deciden por márgenes estrechos y donde cada unidad en la tabla resulta fundamental. Estudiantes y Rowing deberán enfocarse en mejorar tanto en defensa como en ataque para los próximos compromisos, mientras que los equipos santafesinos aprovechan la fecha para consolidar su rendimiento y mantener sus aspiraciones en lo alto del torneo.

La cuarta fecha dejó en evidencia que la diferencia entre ganar o perder muchas veces se define en pequeños detalles: la efectividad en los momentos clave, la concentración en la defensa, la capacidad de sostener el ritmo durante los 80 minutos y la disciplina táctica de cada jugador. Cada partido es decisivo y la paridad entre los equipos garantiza un Torneo Regional del Litoral emocionante, de alto nivel y con encuentros que prometen seguir siendo disputados hasta el último minuto, ofreciendo espectáculo y tensión constante para los aficionados.