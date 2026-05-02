Barracas Central perdió agónicamente contra Banfield por 2 a 1 y su clasificación a los playoffs quedó en jaque. Aunque con la derrota el Guapo se mantiene dentro de los ocho primeros de la Zona B, quedó complicado porque depende de varios resultados ajenos para clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura.
Banfield le ganó a Barracas Central y le puso en peligro su clasificación
Banfield se impuso por 2 a 1 y el Guapo depende de otros resultados para meterse a los playoffs. Además, Lanús y Deportivo Riestra igualaron sin goles.
2 de mayo 2026 · 17:01hs
Tiziano Perrota y Santiago García convirtieron los goles del Taladro, mientras que Nicolás Demartini descontó para el local.
Lanús y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas
En el sur del Gran Buenos Aires, el Granate y el Malevo igualaron 0 a 0. Lanús ya estaba clasificado a los playoffs, mientras que el Deportivo Riestra quedó último en la Zona A.