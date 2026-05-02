Banfield le ganó a Barracas Central y le puso en peligro su clasificación

Banfield se impuso por 2 a 1 y el Guapo depende de otros resultados para meterse a los playoffs. Además, Lanús y Deportivo Riestra igualaron sin goles.

La victoria de Banfield le puso suspenso a la definición de la Zona B.

Barracas Central perdió agónicamente contra Banfield por 2 a 1 y su clasificación a los playoffs quedó en jaque. Aunque con la derrota el Guapo se mantiene dentro de los ocho primeros de la Zona B, quedó complicado porque depende de varios resultados ajenos para clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura.