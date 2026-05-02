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Banfield le ganó a Barracas Central y le puso en peligro su clasificación

Banfield se impuso por 2 a 1 y el Guapo depende de otros resultados para meterse a los playoffs. Además, Lanús y Deportivo Riestra igualaron sin goles.

2 de mayo 2026 · 17:01hs
La victoria de Banfield le puso suspenso a la definición de la Zona B.

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Barracas Central perdió agónicamente contra Banfield por 2 a 1 y su clasificación a los playoffs quedó en jaque. Aunque con la derrota el Guapo se mantiene dentro de los ocho primeros de la Zona B, quedó complicado porque depende de varios resultados ajenos para clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura.

Tiziano Perrota y Santiago García convirtieron los goles del Taladro, mientras que Nicolás Demartini descontó para el local.

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Lanús y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas

En el sur del Gran Buenos Aires, el Granate y el Malevo igualaron 0 a 0. Lanús ya estaba clasificado a los playoffs, mientras que el Deportivo Riestra quedó último en la Zona A.

Banfield Barracas Central Torneo Apertura Lanús Deportivo Riestra
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