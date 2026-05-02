Paraná: el boleto de colectivo aumenta a $1.720

Se actualiza el boleto de transporte público de pasajeros en Paraná, tras más de nueve meses sin modificaciones. Los nuevos valores

Luego de más de nueve meses sin variaciones en el cuadro tarifario, la Municipalidad de Paraná autorizó una actualización en la tarifa del transporte público urbano de pasajeros . La medida responde a la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema en un contexto económico que ha registrado cambios sostenidos en sus principales variables. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia cuando impacten los cambios en la SUBE. Se mantienen todos los beneficios.

En este marco, el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en Paraná, y entrará en vigencia a partir el impacto en el sistema SUBE, quedará conformado de la siguiente manera: el boleto general tendrá un valor de $1.720; el primario $172; secundario $430; terciario y universitario $516; obrero $1.118; para jubilados $774; la franja horaria (9 a 11 hrs) $1.376; el boleto combinado $1.720 (sin costo el segundo boleto dentro de la hora); y el nocturno $2.236.

Costos

Durante este período, el esquema de costos del servicio se vio fuertemente afectado por el incremento de insumos clave. Entre ellos, el combustible ocupa un lugar central: entre julio de 2025 y abril de 2026, su precio acumuló un aumento cercano al 54 %, reflejando una suba sostenida en los últimos meses y consolidando una presión directa sobre los costos operativos del sistema.

En este escenario, el congelamiento tarifario sostenido desde hace más de nueve meses implicó un esfuerzo por parte del Estado municipal para amortiguar el impacto en los usuarios, absorbiendo parte de los incrementos a través de distintas herramientas. Sin embargo, la evolución de los costos operativos —combustible, mantenimiento, salarios y repuestos— hizo necesario avanzar en una adecuación del boleto que permita garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Tarjeta SUBE transporte.jpg

En términos comparativos, la actualización sitúa al boleto de transporte urbano de Paraná en niveles similares a los vigentes en ciudades de referencia como Córdoba y Rosario, donde los valores del pasaje también han experimentado incrementos recientes en línea con la evolución de los costos del sistema. De este modo, Paraná se mantiene dentro de parámetros tarifarios acordes a los de otros grandes centros urbanos del país, evitando desfasajes significativos y garantizando condiciones de sostenibilidad comparables para la prestación del servicio.

Desde el Municipio se destacó que la decisión busca preservar un equilibrio entre la accesibilidad del servicio para los vecinos y la sostenibilidad del sistema de transporte, considerado un servicio esencial para la vida cotidiana de la ciudad. Asimismo, se continuará trabajando en políticas que promuevan el uso del transporte público y mejoren su eficiencia, frecuencia y cobertura territorial.

Finalmente, se recordó que Paraná mantiene beneficios y esquemas diferenciales para distintos sectores de la población, con el objetivo de acompañar especialmente a estudiantes, trabajadores y grupos sociales que dependen del transporte público en su vida diaria.