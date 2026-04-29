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Estudiantes empató con Flamengo en un duelo de alto voltaje

Fue 1 a 1 en La Plata. El Mengao empezó arriba con gol de Araújo pero Estudiantes igualó con el tanto de Carrillo en el complemento.

29 de abril 2026 · 23:32hs
Estudiantes fue local en el UNO ante los brasileños.

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Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata igualó este miércoles 1 a 1 con el Flamengo por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El gol brasileño llegó a los 32 minutos: Bruno Henrique se escapó por la izquierda, superó la marca y habilitó a Luiz Araújo, quien llegó al segundo palo para empujar la pelota y abrir el marcador. Al inicio del complemento, a los diez minutos, el Pincha logró la igualdad por intermedio de Guido Carrillo.

Lo que dejó el partido en cancha de Estudiantes

Después de un primer tiempo donde no la pasó bien, Estudiantes remontó un partido bravísimo y consiguió empatar ante Flamengo en su estadio UNO. Araújo había puesto en ventaja al Mengao en la primera etapa e igualó Guido Carrilo en el complemento. La figura del Pincha fue Fernando Muslera, que tuvo un par de atajadas decisivas.

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