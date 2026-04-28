Ranking de clubes: Estudiantes de Paraná se ubica 6° en el país.

En el ranking de clubes, el Club Atlético Estudiantes de Paraná se ubica 6° y confirma el gran presente del rugby entrerriano a nivel nacional.

El rugby entrerriano reafirma su crecimiento en el plano nacional tras la actualización del ranking de clubes argentinos de Salida de 22 al martes 21 , un sistema que evalúa el rendimiento de 153 equipos en todo el país y que vuelve a reflejar el avance sostenido del Litoral en el mapa federal.

El gran protagonista para la provincia es el Club Atlético Estudiantes de Paraná, que se ubica en el 6° puesto con un OVR de 86.75 y una mejora de +0.71 respecto a la medición anterior . El CAE no solo se mantiene dentro del Top 10, sino que se posiciona como uno de los equipos más competitivos del Litoral en la elite, ubicándose entre los principales protagonistas del rugby argentino y sosteniendo un nivel alto de manera regular.

Ranking de clubes actualizado: Estudiantes, firme en el 6° puesto

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En la cima del ranking se encuentra Newman con 93.71 puntos y una suba de +2.00, seguido por Jockey Club de Córdoba (92.96) y San Isidro Club (91.64), ambos sin modificaciones. Completan los primeros diez lugares Duendes Rugby Club (88.42), Tala Rugby Club (87.05, -0.99), el propio Estudiantes, Marista Rugby Club (86.68, -1.50), Hindú Club (86.44, +0.82), Club Atlético San Isidro (86.28) y La Tablada (86.16, +0.99), en un Top 10 que muestra paridad y movimientos constantes.

Más atrás en la tabla aparece otro de los nombres fuertes del rugby entrerriano como el Paraná Rowing Club, ubicado en el puesto 35 con 74.95 puntos y protagonizando una de las subas más importantes de la actualización (+1.91), lo que confirma su buen presente. También suma presencia el Club Tilcara, que se posiciona en el puesto 96 con 46.81, manteniéndose dentro del competitivo lote del Litoral.

El ranking, además, expone el alto nivel de la región, con equipos como Gimnasia y Esgrima de Rosario en el puesto 13 (83.65, -2.00), CRAI en el 20 (80.26) y Santa Fe Rugby Club en el 22 (79.46, -0.71), en un contexto de fuerte competencia interna que eleva el nivel de todos los equipos.

Entre los movimientos más destacados de esta actualización se encuentran la consolidación de Newman en lo más alto, la caída de Marista (-1.50) y GER (-2.00), y el crecimiento de equipos como Hindú (+0.82) y La Tablada (+0.99). También sobresalen subas importantes como la de Alma Juniors (+3.00) y Jockey de Villa María (+2.00), reflejando la dinámica constante del ranking.

Con presencia de clubes de Buenos Aires, Córdoba, Litoral, Cuyo, NOA, NEA, Patagonia y región Pampeana, el sistema de Salida de 22 se consolida como una referencia del rendimiento real en el rugby argentino. En ese escenario, Entre Ríos no solo mantiene representación en distintos niveles, sino que se afirma con un equipo en la elite y otros en pleno crecimiento, ratificando el gran momento que atraviesa el rugby de la provincia y su proyección a nivel nacional.