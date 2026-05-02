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Estudiantes quiere sostenerse en la pelea y Rowing busca despegar

Este sábado, Estudiantes visita a GER desde las 16 y Rowing enfrenta a Jockey VT en Venado Tuerto. Ambos buscan sumar en el TRL.

2 de mayo 2026 · 08:33hs
Estudiantes quiere sostenerse en la pelea y Rowing busca despegar.

Foto: Gentileza/Gerónimo Uranga

Estudiantes quiere sostenerse en la pelea y Rowing busca despegar.

La cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral en su nivel máximo se juega este sábado y comienza a marcar tendencias en la tabla. Los representantes de Paraná, Estudiantes de Paraná y Paraná Rowing Club, llegan en realidades distintas pero con la misma urgencia de sumar puntos para no perder terreno en un certamen cada vez más competitivo.

El fin de semana de la élite del TRL tendrá todos sus encuentros desde las 16, con excepción del televisado entre Universitario de Rosario y CRAI, que comenzará a las 17. En ese contexto, Estudiantes tendrá un cruce de alta exigencia frente a GER en Rosario, un partido que aparece como clave para sostener su lugar en el pelotón de arriba. El conjunto paranaense llega con 12 unidades y se ubica como escolta inmediato del líder Duendes, lo que refleja el buen inicio de temporada y la consolidación de su propuesta de juego. Sin embargo, la paridad del torneo obliga a no relajarse: una derrota puede hacer caer varias posiciones en una tabla extremadamente ajustada.

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El encuentro ante GER aparece como una prueba de carácter para Estudiantes, no solo por la jerarquía del rival, sino también por el contexto de la competencia, donde cada punto empieza a tener peso específico de cara a la clasificación general. Con nombres que han respondido en este arranque de torneo y una estructura que se mantiene competitiva, el equipo paranaense buscará sostener su identidad en un escenario siempre complejo como el del rugby rosarino.

Por el lado de Rowing, el presente es más exigente y la necesidad de resultados es más urgente. El conjunto del Parque Urquiza visitará a Jockey Club de Venado Tuerto con la obligación de mejorar su posición actual en la tabla, donde acumula apenas 5 puntos y se encuentra en la parte baja junto a otros equipos que aún no logran despegar. El desafío no es menor: el rival también necesita sumar y el partido se presenta como uno de esos cruces directos que pueden marcar un punto de inflexión en la temporada.

Rowing ha mostrado pasajes de buen rugby, pero la irregularidad le ha costado caro en este inicio de torneo. La visita a Venado Tuerto se presenta entonces como una oportunidad para reordenar sensaciones, ganar confianza y empezar a escalar en un campeonato que no da margen para la desconcentración. El equipo paranaense sabe que un triunfo no solo mejoraría su posición, sino que también tendría impacto anímico de cara a la continuidad del certamen.

La tabla de posiciones refleja con claridad el escenario actual: Duendes lidera con 14 puntos, seguido por Estudiantes con 12 y GER con 11, en un trío que por ahora marca el ritmo del torneo. Más atrás aparece CRAI con 9, Universitario de Rosario con 8, y luego un lote más comprimido donde se encuentran Santa Fe RC, Jockey de Venado Tuerto y Rowing, todos con apenas cinco unidades, lo que evidencia lo ajustado de la mitad de la clasificación. En el fondo, Jockey de Rosario y Old Resian intentan recuperarse tras un inicio complicado.

Con este panorama, la fecha del sábado se presenta como una instancia clave para Estudiantes, que busca afirmarse en la pelea grande, y para Rowing, que necesita empezar a sumar con regularidad para no quedar relegado demasiado pronto en el torneo. En un Regional del Litoral cada vez más parejo, los equipos paranaenses vuelven a tener un rol central en una jornada que puede empezar a marcar rumbos.

El bloque de Segunda División no tendrá actividad este fin de semana debido a la ventana del calendario. La competencia se reanudará el sábado 9.

Estudiantes Rowing Torneo Regional del Litoral
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