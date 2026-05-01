Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

Capibaras XV venció 28-21 a Pampas en Rosario, en un duelo intenso y cambiante que se definió en los minutos finales.

1 de mayo 2026 · 18:53hs
Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas.

Capibaras XV logró este sábado una victoria tan trabajada como valiosa al imponerse por 28-21 frente a Pampas en el Hipódromo de Rosario, en el arranque de la décima fecha del Súper Rugby Américas 2026.

En un duelo que tuvo de todo (intensidad, cambios de liderazgo y protagonismo de las formaciones fijas), el conjunto del Litoral supo capitalizar mejor sus momentos y se quedó con un triunfo que puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.

Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas.

Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas

Capibaras XV registra 68,9% de efectividad en su temporada debut.

Capibaras XV registra 68,9% de efectividad en su temporada debut

LEER MÁS: Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas

Triunfazo de Capibaras XV ante Pampas en un duelo electrizante

Embed

El inicio fue ideal para Capibaras XV, que mostró desde el primer minuto una clara intención de imponer condiciones con su pack de forwards. Así llegó la apertura del marcador: line y maul perfectamente ejecutado para que el hooker Martín Vaca apoyara el try, ratificando la efectividad de una fórmula que ya es sello del equipo. Con la conversión de Juan Bautista Baronio, los locales se pusieron 7-0.

Sin embargo, Pampas no tardó en responder y lo hizo con una acción de alto impacto. El fullback Tobías Wade quebró la defensa cerca de mitad de cancha y, haciendo gala de su velocidad, recorrió varios metros hasta apoyar un try espectacular que, sumado a la conversión de Estanislao Renthel, igualó el marcador 7-7.

A partir de allí, el partido entró en una fase de equilibrio, con Capibaras proponiendo más en ataque pero fallando en la definición, mientras que la visita apostaba a sus individualidades. Baronio sumó un penal para el 10-7, pero sobre el cierre del primer tiempo Pampas aprovechó mejor sus oportunidades: primero, la amarilla a Manuel Bernstein dejó a los locales en inferioridad, y poco después el segunda línea Marcelo Toledo apoyó un try tras una acción de potencia cerca del ingoal. Renthel no falló y el parcial se cerró 14-10 para los bonaerenses.

El complemento arrancó con la misma paridad, pero nuevamente las sanciones disciplinarias inclinaron la balanza. La amarilla al hooker Ignacio Bottazzini dejó a Pampas con uno menos, y Capibaras capitalizó de inmediato: el centro Bautista Estellés apoyó para recuperar la ventaja (17-14).

Con mayor confianza y aprovechando el hombre de más, los locales continuaron presionando. Tras una larga secuencia ofensiva, Juan Bautista Baronio ejecutó un preciso pase salteado que dejó al wing Gino Dicapua en posición de try, apoyando para estirar la diferencia a 22-14.

Cuando parecía que Capibaras encaminaba el partido, el trámite volvió a cambiar. La amarilla al medio scrum Alejo Sugasti emparejó el número de jugadores y Pampas sacó provecho rápidamente: el ingresado Alejo Lavayén apoyó un try que, con la conversión de Renthel, dejó el marcador en un apretado 22-21 y un cierre completamente abierto.

En ese contexto de máxima tensión, volvió a aparecer la figura de Baronio. El apertura mostró su jerarquía desde el pie y convirtió dos penales fundamentales (a los 68 y 75 minutos) para llevar el resultado a 28-21 y darle aire a su equipo en los instantes finales.

Aun así, el desenlace mantuvo el suspenso. En la última jugada, Baronio tuvo la oportunidad de liquidar definitivamente el encuentro con otro penal, pero su intento se fue apenas desviado. Pampas, con una última posesión cargada de dramatismo, buscó el empate hasta el final, pero la defensa local resistió y el pitazo del árbitro selló una victoria muy festejada en Rosario.

El triunfo le permite a Capibaras XV consolidarse en los puestos altos de la tabla y aprovechar su favorable seguidilla como local, alimentando seriamente sus aspiraciones de playoff. Por su parte, Pampas, que llegaba como líder del certamen junto a Dogos XV, dejó en claro que sigue siendo uno de los equipos más competitivos del torneo, aunque esta vez no le alcanzó para llevarse puntos de una cancha siempre exigente.

Capibaras XV Pampas Súper Rugby Américas
Noticias relacionadas
El paranaense Franco Rossetto se afianza entre los máximos tryman del Súper Rugby Américas.

El paranaense Franco Rossetto se afianza entre los máximos tryman del Súper Rugby Américas

El paranaense Bruno Heit fue titular en los Capibaras XV 

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV registra 68,9% de efectividad en su temporada debut.

Capibaras XV se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

El argentino redondeó una gran clasificación para la carrera Sprint en Miami.

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Ver comentarios

Lo último

Día del Trabajador: la misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná

Día del Trabajador: la misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná

La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná

Ultimo Momento
Día del Trabajador: la misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná

Día del Trabajador: la misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná

La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Manuel Adorni dijo que la causa sobre los departamentos no tiene gollete y que quedará demostrado en la Justicia

Manuel Adorni dijo que la causa sobre los departamentos "no tiene gollete" y que quedará demostrado en la Justicia

Policiales
Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión en la intersección de rutas 11 y 12

Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión en la intersección de rutas 11 y 12

Allanamiento con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido en Nogoyá

Allanamiento con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido en Nogoyá

Motociclista falleció al chocar contra un auto en Ruta 20

Motociclista falleció al chocar contra un auto en Ruta 20

Ovación
Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

EL TC 2000 se presenta por la tercera del año en Concordia

EL TC 2000 se presenta por la tercera del año en Concordia

Insólito: el Brighton contrató a un luchador de MMA para utilizar sus técnicas en los córners

Insólito: el Brighton contrató a un luchador de MMA para utilizar sus "técnicas" en los córners

La provincia
Día del Trabajador: la misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná

Día del Trabajador: la misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná

La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná

La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná

El gobierno provincial acompañó el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea

El gobierno provincial acompañó el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea

Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

Compromiso Federal por la Memoria: el Gran Rabino de la AMIA visitó Paraná

Compromiso Federal por la Memoria: el Gran Rabino de la AMIA visitó Paraná

Dejanos tu comentario