Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas.

Capibaras XV venció 28-21 a Pampas en Rosario, en un duelo intenso y cambiante que se definió en los minutos finales.

Capibaras XV logró este sábado una victoria tan trabajada como valiosa al imponerse por 28-21 frente a Pampas en el Hipódromo de Rosario , en el arranque de la décima fecha del Súper Rugby Américas 2026.

En un duelo que tuvo de todo (intensidad, cambios de liderazgo y protagonismo de las formaciones fijas), el conjunto del Litoral supo capitalizar mejor sus momentos y se quedó con un triunfo que puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.

Triunfazo de Capibaras XV ante Pampas en un duelo electrizante

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El inicio fue ideal para Capibaras XV, que mostró desde el primer minuto una clara intención de imponer condiciones con su pack de forwards. Así llegó la apertura del marcador: line y maul perfectamente ejecutado para que el hooker Martín Vaca apoyara el try, ratificando la efectividad de una fórmula que ya es sello del equipo. Con la conversión de Juan Bautista Baronio, los locales se pusieron 7-0.

Sin embargo, Pampas no tardó en responder y lo hizo con una acción de alto impacto. El fullback Tobías Wade quebró la defensa cerca de mitad de cancha y, haciendo gala de su velocidad, recorrió varios metros hasta apoyar un try espectacular que, sumado a la conversión de Estanislao Renthel, igualó el marcador 7-7.

A partir de allí, el partido entró en una fase de equilibrio, con Capibaras proponiendo más en ataque pero fallando en la definición, mientras que la visita apostaba a sus individualidades. Baronio sumó un penal para el 10-7, pero sobre el cierre del primer tiempo Pampas aprovechó mejor sus oportunidades: primero, la amarilla a Manuel Bernstein dejó a los locales en inferioridad, y poco después el segunda línea Marcelo Toledo apoyó un try tras una acción de potencia cerca del ingoal. Renthel no falló y el parcial se cerró 14-10 para los bonaerenses.

El complemento arrancó con la misma paridad, pero nuevamente las sanciones disciplinarias inclinaron la balanza. La amarilla al hooker Ignacio Bottazzini dejó a Pampas con uno menos, y Capibaras capitalizó de inmediato: el centro Bautista Estellés apoyó para recuperar la ventaja (17-14).

Con mayor confianza y aprovechando el hombre de más, los locales continuaron presionando. Tras una larga secuencia ofensiva, Juan Bautista Baronio ejecutó un preciso pase salteado que dejó al wing Gino Dicapua en posición de try, apoyando para estirar la diferencia a 22-14.

Cuando parecía que Capibaras encaminaba el partido, el trámite volvió a cambiar. La amarilla al medio scrum Alejo Sugasti emparejó el número de jugadores y Pampas sacó provecho rápidamente: el ingresado Alejo Lavayén apoyó un try que, con la conversión de Renthel, dejó el marcador en un apretado 22-21 y un cierre completamente abierto.

En ese contexto de máxima tensión, volvió a aparecer la figura de Baronio. El apertura mostró su jerarquía desde el pie y convirtió dos penales fundamentales (a los 68 y 75 minutos) para llevar el resultado a 28-21 y darle aire a su equipo en los instantes finales.

Aun así, el desenlace mantuvo el suspenso. En la última jugada, Baronio tuvo la oportunidad de liquidar definitivamente el encuentro con otro penal, pero su intento se fue apenas desviado. Pampas, con una última posesión cargada de dramatismo, buscó el empate hasta el final, pero la defensa local resistió y el pitazo del árbitro selló una victoria muy festejada en Rosario.

El triunfo le permite a Capibaras XV consolidarse en los puestos altos de la tabla y aprovechar su favorable seguidilla como local, alimentando seriamente sus aspiraciones de playoff. Por su parte, Pampas, que llegaba como líder del certamen junto a Dogos XV, dejó en claro que sigue siendo uno de los equipos más competitivos del torneo, aunque esta vez no le alcanzó para llevarse puntos de una cancha siempre exigente.