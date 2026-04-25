Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby Estudiantes se hizo fuerte como visitante en la elite al ganarle a Curne, mientras que Rowing se impuso de local en la Zona B del certamen de Primera. 25 de abril 2026 · 19:54hs

Gentileza Jano Colcerniani. Estudiantes ganó en Chaco.

La actividad del rugby nacional dejó un fin de semana cargado de acción con la disputa de la segunda fecha del Torneo del Interior A de rugby y el esperado inicio del Torneo del Interior B Copa Zurich. En ese contexto, los equipos paranaenses tuvieron un rol destacado: Estudiantes (CAE) se hizo fuerte como visitante en la elite en su visita a Chaco, mientras que Paraná Rowing Club arrancó con una valiosa victoria en la segunda categoría.

Lo que pasó con Estudiantes En el TDI A, Estudiantes consiguió un triunfo de gran peso al imponerse 27-3 frente a Curne, mostrando autoridad y solidez en todas sus líneas. El CAE dominó el encuentro y logró una victoria que lo posiciona con confianza en una zona exigente, dando una clara señal de competitividad en el certamen.

Estudiantes y Rowing salen a la cancha por el Torneo del Interior Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

La labor de Rowing en casa Por su parte, en el arranque del TDI B, Rowing celebró en casa al derrotar 21-17 a CRAI en un partido parejo. El conjunto paranaense supo resolver los momentos clave del juego y comenzó el torneo con el pie derecho, ilusionándose con ser protagonista en su grupo. Resultados completos Torneo del Interior A – Fecha 2 Marista RC 27-39 Tucumán Rugby Mendoza RC 17-51 GER Tala RC 79-3 Urú Curé RC CURNE 3-27 CA Estudiantes Jockey Club (R) 29-31 Santa Fe Rugby Córdoba Athletic 36-17 Universitario de Córdoba Duendes RC 38-3 Old Resian La Tablada RC 17-36 Jockey Club de Córdoba Torneo del Interior B – Fecha 1 Cardenales RC 28-28 Natación y Gimnasia Paraná Rowing Club 21-17 CRAI Universitario de San Juan 10-18 Tucumán Lawn Tennis Mar del Plata Club 28-30 IPR Sporting Sociedad Sportiva 27-24 Liceo RC Los Tordos RC 46-29 Huirapuca RC Tigres RC 33-34 Palermo Bajo Universitario de Tucumán 33-22 Jockey Villa María