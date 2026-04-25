Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes se hizo fuerte como visitante en la elite al ganarle a Curne, mientras que Rowing se impuso de local en la Zona B del certamen de Primera.

25 de abril 2026 · 19:54hs
Estudiantes ganó en Chaco.

Gentileza Jano Colcerniani.

Estudiantes ganó en Chaco.

La actividad del rugby nacional dejó un fin de semana cargado de acción con la disputa de la segunda fecha del Torneo del Interior A de rugby y el esperado inicio del Torneo del Interior B Copa Zurich. En ese contexto, los equipos paranaenses tuvieron un rol destacado: Estudiantes (CAE) se hizo fuerte como visitante en la elite en su visita a Chaco, mientras que Paraná Rowing Club arrancó con una valiosa victoria en la segunda categoría.

Lo que pasó con Estudiantes

En el TDI A, Estudiantes consiguió un triunfo de gran peso al imponerse 27-3 frente a Curne, mostrando autoridad y solidez en todas sus líneas. El CAE dominó el encuentro y logró una victoria que lo posiciona con confianza en una zona exigente, dando una clara señal de competitividad en el certamen.

El CAE va por la recuperación en el Torneo del Interior.

Estudiantes y Rowing salen a la cancha por el Torneo del Interior

Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

La labor de Rowing en casa

Por su parte, en el arranque del TDI B, Rowing celebró en casa al derrotar 21-17 a CRAI en un partido parejo. El conjunto paranaense supo resolver los momentos clave del juego y comenzó el torneo con el pie derecho, ilusionándose con ser protagonista en su grupo.

Resultados completos

Torneo del Interior A – Fecha 2

Marista RC 27-39 Tucumán Rugby

Mendoza RC 17-51 GER

Tala RC 79-3 Urú Curé RC

CURNE 3-27 CA Estudiantes

Jockey Club (R) 29-31 Santa Fe Rugby

Córdoba Athletic 36-17 Universitario de Córdoba

Duendes RC 38-3 Old Resian

La Tablada RC 17-36 Jockey Club de Córdoba

Torneo del Interior B – Fecha 1

Cardenales RC 28-28 Natación y Gimnasia

Paraná Rowing Club 21-17 CRAI

Universitario de San Juan 10-18 Tucumán Lawn Tennis

Mar del Plata Club 28-30 IPR Sporting

Sociedad Sportiva 27-24 Liceo RC

Los Tordos RC 46-29 Huirapuca RC

Tigres RC 33-34 Palermo Bajo

Universitario de Tucumán 33-22 Jockey Villa María

Estudiantes Rowing Rugby torneo
Noticias relacionadas
Amplia participación estudiantil en las Jornadas x la Democracia

Más de 900 estudiantes participaron de las Jornadas x la Democracia en Paraná

Gimnasia se hizo fuerte en el Bosque y festejó.

Alegría de los platenses: ganaron Gimnasia y Estudiantes

Doble festejo paranaense: Rowing y Estudiantes brillaron en la tercera fecha del TRL.

Doble festejo paranaense: Rowing y Estudiantes brillaron en la tercera fecha del TRL

Rowing buscará sus primeros puntos en la actual edición del Torneo Regional del Litoral cuando reciba al bicampeón, Jockey de Rosario.

Se disputa la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Ultimo Momento
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Policiales
Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Ovación
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

La provincia
La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Dejanos tu comentario