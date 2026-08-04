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La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Desde este miércoles la feria ofrecerá productos avícolas de una empresa local y beneficios en comercios adheridos para usuarios de Unipase.

4 de agosto 2026 · 17:24hs
La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase.

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase.

La Municipalidad de Paraná incorporó productos avícolas a la propuesta de la Feria en tu Barrio. Desde este miércoles, los vecinos podrán adquirir carne de pollo de la empresa local Pollo 27, que se suma a la oferta de alimentos a precios accesibles impulsada por el municipio.

La incorporación forma parte de la política de soberanía alimentaria que busca ampliar la oferta de productos frescos y de calidad en distintos barrios de la ciudad. Según explicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, la feria ya había incorporado verduras del Parque Hortícola Municipal, carne vacuna y carne de cerdo, y ahora suma por primera vez productos avícolas.

Los próximos 5 y 6 de agosto, el grupo de voluntarias volverá a abrir las puertas de una propuesta basada en la solidaridad, que ya es una tradición en Paraná.

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La agenda de la feria

La feria funcionará este miércoles en Plaza Valle, en Anacleto Medina Sur; el jueves en la Escuela Hogar; y el sábado en Plaza Sáenz Peña, uno de los puntos fijos del programa.

Otra de las novedades es que los cuatro locales de Pollo 27 se incorporaron a Unipase, la tarjeta de beneficios impulsada por la mesa interuniversitaria a través de Marca Paraná. De esta manera, estudiantes que cuenten con esa credencial podrán acceder a promociones en las sucursales de la firma y en los puestos de la Feria en tu Barrio.

El propietario de la empresa, Aníbal Demarchi, destacó que la iniciativa permitirá acercar los productos a más vecinos y ampliar la presencia de la distribuidora en distintos sectores de la ciudad.

Entre las promociones anunciadas para la feria se destacan el kilo de milanesas de pollo a 5.000 pesos, cinco kilos de patamuslo fresco a 10.500 pesos y el kilo de alitas a 3.300 pesos.

Feria pollo Estudiantes
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