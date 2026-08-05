Por Santiago Ascacíbar, Boca le ganó a Estudiantes por el Torneo Clausura

Boca consiguió este miércoles su primer victoria en el campeonato local. El único tanto del partido lo marcó exPincha Ascacíbar.

Boca ganó de local en Huracán ante Estudiantes.

En el recuperado de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca se impuso por 1-0 sobre Estudiantes y sumó de a tres puntos por primera vez en el certamen. Con un gol de Santiago Ascacíbar, que hizo valer la ley del ex, el Xeneize, que estrenó su nueva camiseta, derrotó al Pincha en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el Club de la Ribera hizo de local debido al estado del campo de juego de La Bombonera.

Con este resultado, Boca acumula 4 puntos en el Grupo A del Clausura, luego de haber debutado con una goleada en contra ante Deportivo Riestra (3-0) y del empata 2-2 con Newell’s en Rosario. El próximo compromiso del Xeneize en el torneo será ante Vélez Sarsfield este sábado a las 19:15, mientras que el próximo martes, desde las 19, recibirá a Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana , con sede a confirmar.

Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

Muslera abandonó la concentración de Estudiantes (LP) y es baja sensible para enfrentar a Boca

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

45’ST: se juegan 4 minutos más

44’ST: otro amonestado en Estudiantes

Gastón Benedetti llegó tarde a una barrida y se ganó la cartulina amarilla.

42’ST: Brian Aguirre probó de media distancia

El delantero de Estudiantes no encontró pase y remató desde lejos, muy desviado.

39’ST: último cambio en Estudiantes

Lucas Alario reemplaza a Ezequiel Piovi.

39’ST: Velasco avisó en la primera que tocó

Tras un pase en profundidad, Alan remató de derecha desviado.

39’ST: dos cambios en Boca Juniors

Ingresa Camilo Rey Domenech en lugar de Leandro Paredes y Kevin Zenón en reemplazo de Leonel Flores.

34’ST: segundo cambio en Boca Juniors

Sale Tomás Aranda y en su lugar ingresa Alan Velasco.

32’ST: segundo amonestado en Estudiantes

Gabriel Neves recibe la amarilla tras una infracción sobre Leandro Paredes.

28’ST: primer amonestado en Boca Juniors

Leonel Flores cometió una infracción y el arbitro Nazareno Arasa lo amonestó.

27’ST: Otra vez, Leonel Flores tuvo en sus pies el segundo gol de Boca Juniors

Tras un excelente pase de Milton Delgado, el delantero definió ante la salida de Fabricio Iacovich y por centímetros no convirtió.

22’ST: doble cambio en Estudiantes

Ingresan Gabriel Neves y Facundo Farías sale Tiago Palacios y Alexis Castro.

20’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresa Sebastián Villa en lugar de Miguel Merentiel.

16’ST: doble cambio en Estudiantes

Ingresan Edwuin Cetré y Brian Aguirre en lugar de Joaquín Tobio Burgos y Fabricio Pérez.

14’ST: Leonel Flores se perdió el segundo de Boca Juniors

Otra excelente acción colectiva del Xeneize que terminó con un enganche del juvenil dentro del área y un remate que se fue apenas desviado. En la acción previa, pareció haber infracción sobre un jugador de Estudiantes, lo que pudo haber anulado la jugada si terminaba en gol.

10’ST: primera amarilla para Estudiantes de La Plata

Ezequiel Piovi se gana la tarjeta por una fuerte infracción sobre Milton Delgado.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Sin cambios en Boca Juniors ni Estudiantes de La Plata, se juega el complemento en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

45 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

El Xeneize se pone en ventaja en la última acción del primer tiempo. Tras una serie de toques, combinaciones y distribución de juego paciente de izquierda a derecha, y viceversa, el Ruso Ascacíbar conectó un gran pase de Lautaro Blanco y convirtió ante su ex equ

42 minutos: excelente jugada de Leonel Flores

El juvenil de Boca Juniors enganchó ante dos rivales y remató de zurda, la pelota tenía destino de gol, pero chocó con la espalda de Miguel Merentiel.

35 minutos: Álvaro Montero el ahogó el grito de gol de Guido Carrillo

Un centro pasado que el arquero de Boca Juniors dudó en salir a cortar y en el rebote, el delantero de Estudiantes remató al ángulo. Atento estuvo esta vez el guardameta colombiano.

30 minutos: Boca Juniors respondió con dos remates de media distancia

Fabricio Iacovich embolsó el primer remate de Tomás Aranda, mientras que luego fue el turno de Milton Delgado, que probó desde lejos y la pelota salió apenas desviada.

27 minutos: Estudiantes contragolpeó y por poco no convirtió Guido Carrillo

Un centro preciso al punto penal lo encontró al delantero peleando la posición con Di Lollo, pero el remate del futbolista del Pincha se fue desviado.

20 minutos: doble atajada de Álvaro Montero

Una gran jugada colectiva de Estudiantes terminó con un remate de Joaquín Tobio Burgos, que el arquero de Boca atajó y tras dejar un rebote corto, Carrillo le pegó cruzado; y nuevamente el guardameta colombiano tapó con los pies al córner.

13 minutos: Estudiantes avisó

Gastón Benedetti lanzó un centro desde la izquierda y Alexis Castro, quien apareció por el punto penal, ensayó una tijera que salió desviada.

7 minutos: buena jugada combinada de Boca Juniors

La acción por derecha tuvo una asistencia de Merentiel para Flores, quien envió un centro para Ascacíbar que estaba solo, pero salió desviado.

4 minutos: Lautaro Blanco se proyectó por izquierda y envió un centro picante

El lateral izquierdo de Boca Juniors pasó al ataque, pero su remate al centro del área no salió como lo planeó y por poco no se mete en el arco de custodiado por Fabricio Iacovich.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

El once de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Apertura

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.