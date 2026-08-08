Los paranaenses tuvieron su estreno en la Liga Provincial de la FBER

Sionista, Olimpia, Recreativo, Ciclista y Urquiza de Santa Elena ganaron el la primera fecha de la Conderencia 3 de la Liga Provincial de Mayores.

Sionista le ganó como visitante a Estudiantes en la primera fecha de la Liga Provincial.

La Liga Provincial de Mayores que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) masculino tuvo una intensa jornada este viernes, con el desarrollo completo de la primera fecha de la Zona 3 y un partido correspondiente a la Zona 1. La Zona 2, en tanto, tendrá toda su actividad este sábado, con cuatro encuentros programados desde las 21.

La mayor actividad de la noche se concentró en la Zona 3, que disputó íntegramente su primera fecha. La jornada incluyó cuatro cruces entre equipos de Paraná y un duelo en Santa Elena.

Urquiza tuvo un estreno positivo y derrotó como local a Independiente de La Paz. El conjunto de Santa Elena inició así su participación en el certamen luego de una destacada campaña en la Liga Federal de Básquet, donde quedó muy cerca de luchar por un ascenso.

En Paraná, Sionista dio la nota al imponerse como visitante frente a Estudiantes. Olimpia, por su parte, superó a Paracao en el estadio Humberto Pietranera. Recreativo venció a Talleres y Ciclista hizo lo propio ante Quique.

Resultados de la Liga Provincial

Primera fecha Conferencia 3

Estudiantes 47 – Sionista 67

Olimpia 76 – Paracao 68

Recreativo 67 – Talleres 59

Ciclista 76 – Quique 69

Urquiza de Santa Elena 70 – Independiente de La Paz 57

Domingo

A las 20: Quique-Recreativo, Paracao-Estudiantes y Sionista-Independiente

A las 21: Ciclista-Urquiza

Lunes

A las 21: Talleres-Olimpia