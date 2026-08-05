Muslera abandonó la concentración de Estudiantes (LP) y es baja sensible para enfrentar a Boca

El arquero uruguayo sufrió un cuadro febril y no atajará esta tarde noche en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Desde el comienzo de la semana, su presencia estaba entre signos de interrogación en Estudiantes. Pero este miércoles, a horas del comienzo del partido ante Boca por el postergado de la fecha 2 del Torneo Clausura, se confirmó la baja sensible y a último momento de Fernando Muslera.

El experimentado arquero uruguayo abandonó la concentración pincharrata debido a un cuadro febril , por lo que no atajará esta tarde, desde las 19, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hará de local el Xeneize debido a las obras que se están llevando a cabo en La Bombonera.

Su reemplazante será el habitual suplente Fabricio Iacovich, de 24 años, surgido de las Inferiores y con sólidos rendimientos en lo que va del 2026: atajó ocho partidos, solo recibió dos goles y mantuvo cinco vallas invictas.

Muslera abandonó la concentración de Estudiantes y es baja sensible para enfrentar a Boca

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Aunque el joven sea una garantía para Alexander Cacique Medina, la de Muslera será una ausencia de peso en Estudiantes, sobre todo porque venía de levantar su nivel y lucirse en la goleada 3-0 sobre Defensa y Justicia en UNO. Durante el complemento, le atajó un penal a David Barbona, fue ovacionado por la hinchada y luego elogiado por sus compañeros. “Nosotros nunca dudamos de él, sabemos la calidad de jugador que es y no hay dudas sobre su nivel", aseguró Tiago Palacios.

En la primera jornada, el charrúa había cometido una equivocación en la salida tras un lateral en campo propio que derivó en el segundo gol de Santiago Montiel para Independiente. Ese error en La Plata se sumó a los que tuvo recientemente en el Mundial ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España, partido en el que le pidió a Marcelo Bielsa ser reemplazado en el entretiempo.