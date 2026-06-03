Sportivo Urquiza celebra 100 años de historia, pertenencia y compromiso social

Sportivo Urquiza es una de las entidades deportivas más populares de la capital entrerriana, con un fuerte compromiso social.

Sportivo Urquiza es una de las entidades deportivas más populares de la capital entrerriana, con un fuerte compromiso social.

Sportivo Urquiza vive una jornada histórica. La entidad de barrio La Floresta celebra este miércoles su primer centenario de vida institucional y deportiva, consolidada como uno de los clubes más populares de Paraná y un actor fundamental en el desarrollo social y deportivo de la zona oeste de la ciudad.

Fundado el 3 de junio de 1926, la V Azulada nació, creció y se consolidó alrededor del fútbol, disciplina que le dio identidad y reconocimiento dentro del ámbito la Liga Paranaense (LPF).Con el paso de los años amplió su horizonte y hoy ofrece múltiples actividades deportivas y recreativas para cientos de vecinos.

Ubicado en la intersección de Florentino Ameghino y Burmeister, Sportivo Urquiza cuenta con un estadio con capacidad para mil espectadores y mantiene intacta una característica que lo distingue desde sus orígenes: el fuerte sentido de pertenencia de su gente.

Sportivo Urquiza 3.jpg Sportivo Urquiza es uno de los clubes de Paraná con mayor poder de convocatoria Mateo Oviedo

Cada fin de semana, cuando sus equipos salen a la cancha, y especialmente en estos días previos al centenario, esa identificación entre el club y el barrio se hace visible.

La actual presidenta, María Galván, se transformó en 2023 en la primera mujer en conducir los destinos de la institución. Su historia con Sportivo Urquiza comenzó mucho antes de asumir el máximo cargo dirigencial.

“Soy hincha de Sportivo desde que tengo uso de razón. Mi papá me hizo hincha y además es el club de la esquina de mi casa. Vivo a una cuadra y paso gran parte del día acá. Es mi segunda casa. A veces estoy más en el club que en mi casa”, relató, en diálogo con Ovación.

Galván inició su recorrido en la vida política del club durante la gestión encabezada por Juan José Martínez, donde ocupó un cargo de vocal. Posteriormente fue vicepresidenta durante la presidencia de Pablo Ayala y finalmente asumió la conducción de la institución.

Celebración del centenario para toda la comunidad

Los festejos por el centenario comenzaron el martes por la noche en el portón del club con una vigilia que realizaron los fanáticos de la V Azulada. La celebración se extenderá esta tarde con una actividad destinada a los más chicos. “Desde que estoy a cargo de la presidencia, todos los cumpleaños los celebramos con una merienda para todos los chicos que practican las distintas disciplinas. Hacemos chocolate, una torta gigante para compartir, juegos y momentos de mucha diversión. Queremos pasar una linda tarde como lo hacemos todos los años”, explicó la dirigente. La actividad se desarrollará desde las 17 en el predio deportivo y estará abierta a socios y familias que forman parte de la vida cotidiana del club.

Sportivo LPF La formación de Sportivo Urquiza que compite en la temporada 2026 de la LPF Gentileza: Juan Burgos

La celebración principal tendrá lugar el próximo sábado desde las 21, cuando se realice una cena show en el microestadio cubierto. Durante la velada habrá reconocimientos a deportistas destacados, sorteos, recuerdos de distintos momentos históricos y la presencia de dirigentes de la Liga Paranaense de Fútbol y autoridades municipales. “Mucho de lo que va a suceder será sorpresa, pero queremos revivir todo lo que pasó durante estos 100 años de vida institucional”, adelantó Galván.

Un club que resiste y crece. Como ocurre en gran parte de las instituciones deportivas del país, Sportivo Urquiza también enfrenta las dificultades económicas del presente. Sin embargo, la dirigencia apuesta a sostener el carácter social del club.

“Está difícil la situación, pero es un panorama general. Hablo con dirigentes de otros clubes y todos la vamos piloteando. Este año se siente más. La gente no está yendo en forma tan numerosa a la cancha y a muchas familias les cuesta pagar la cuota”, señaló.

Actualmente la cuota social es de 16 mil pesos, a lo que se suma el seguro deportivo. A pesar de ello, el club incrementó la cantidad de becas para que ningún niño quede afuera de las actividades.

“Hemos elevado la cantidad de chicos becados porque queremos que estén en el club. Apostamos mucho a lo social. No podemos decirle a un chico que no puede entrar porque sus padres no pudieron pagar la cuota”, remarcó.

La institución cuenta con más de mil socios y ofrece una amplia variedad de disciplinas. Además del fútbol, que sigue siendo su principal emblema desde las categorías cebollitas hasta Primera División, se desarrollan actividades como futsal, vóley, patín artístico, boxeo y newcom, una disciplina que se incorporó recientemente.

Trabajo voluntario y amor por Sportivo Urquiza

Detrás del funcionamiento cotidiano del club existe un importante trabajo silencioso que realizan dirigentes y colaboradores. “Estoy agradecida al grupo de trabajadoras y coordinadoras. Somos todas mujeres que nos organizamos para todo. No tenemos empleados. Somos las que limpiamos, lavamos, cortamos el césped, vendemos entradas, atendemos la cantina y llevamos la merienda a los chicos cuando se puede. Lo hacemos todo nosotras”, destacó.

También valoró el acompañamiento de su familia para afrontar una tarea que demanda dedicación permanente. “Le dedico tiempo de lunes a lunes. Mi familia me apoya muchísimo. Todo lo hacemos por amor a la institución y a la comunidad”, concluyó.

A cien años de su fundación, Sportivo Urquiza celebra una historia construida por generaciones de socios, deportistas y vecinos. Un siglo después de aquel nacimiento en 1926, la V Azulada sigue siendo mucho más que un club de fútbol: es un espacio de encuentro, contención y pertenencia para toda una comunidad.