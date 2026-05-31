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Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

El Pincha venció 3 a 0 al Canalla en el Mario Alberto Kempes por los 16avos de final de la Copa Argentina.

31 de mayo 2026 · 18:45hs
El Pincha se medirá con el vencedor de Barracas Central y Huracán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Prensa Copa Argentina

El Pincha se medirá con el vencedor de Barracas Central y Huracán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios -de penal- y Mikel Amondarain, Estudiantes goleó 3 a 0 a Rosario Central por los 16avos de final de la Copa Argentina. Luego del parate por el Mundial, los dirigidos por Alexander Medina enfrentarán en octavos al ganador de Barracas Central y Huracán, que se miden este martes.

De esta manera, el Pincha cerró el primer semestre del 2026 con dos alegrías, ya que hace apenas cinco días atrás se había clasificado agónicamente a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Medellín. El Canalla, por su parte, venía de caer ante Independiente del Valle por el certamen internacional que lo dejó segundo en su zona y sumó otra frustación, tras la eliminación ante River por el Torneo Apertura.

Independiente ganó en Rosario.

Con dos golazos de tiro libre, Independiente le ganó a Unión y avanzó a los octavos

En el campeonato igualaron 4 a 4 y ahora se enfrentarán por Copa Argentina.

Unión e Independiente se miden por la Copa Argentina

Copa Argentina Estudiantes Rosario Central Fútbol
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