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Ni Una Menos volvió a las calles de Paraná con un reclamo por la emergencia en violencia de género

Agrupaciones feministas, organizaciones sociales y mujeres autoconvocadas se movilizaron este miércoles, a 11 años del primer grito de Ni Una Menos.

3 de junio 2026 · 16:29hs
Paraná dice Ni Una Menos.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Paraná dice Ni Una Menos.
Ni Una Menos volvió a las calles de Paraná con un reclamo por la emergencia en violencia de género

Ni Una Menos volvió a las calles de Paraná con un reclamo por la emergencia en violencia de género

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Ni Una Menos: con pancartas, banderas y consignas contra la violencia machista, una extensa columna integrada por organizaciones feministas, colectivos sociales y mujeres autoconvocadas avanzó desde Plaza 1° de Mayo hasta Casa de Gobierno para exigir respuestas concretas frente a la problemática.

Ni una menos, Paraná 2026 (2)

Una multitud se movilizó en Paraná en una nueva marcha de Ni Una Menos

La convocatoria tuvo como eje central el pedido de declaración de la emergencia en violencia de género y la implementación de políticas públicas que permitan prevenir situaciones de riesgo, asistir a las víctimas y fortalecer los mecanismos de protección.

La convocatoria para la jornada del Ni Una Menos este miércoles 3 de junio  plantea un paro activo y un ruidazo y carteleada a partir de las 10. La marcha será a las 15 desde plaza 1 de Mayo.

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La jornada estuvo marcada además por la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El caso provocó un fuerte impacto a nivel nacional y volvió a poner en discusión la persistencia de las violencias extremas contra niñas y mujeres. La joven había desaparecido el 23 de mayo y, tras varios días de búsqueda, sus restos fueron encontrados en un descampado de la capital cordobesa.

Durante la movilización, las manifestantes también recordaron a las víctimas de femicidios registradas en Entre Ríos. Según estadísticas oficiales, durante 2025 se contabilizaron tres casos en la provincia. Las mujeres asesinadas tenían entre 22 y 42 años y los hechos ocurrieron en Victoria, Estancia Grande y Gobernador Mansilla.

A más de una década de la primera marcha de Ni Una Menos, el reclamo volvió a resonar en las calles de Paraná con una consigna que se mantiene vigente: exigir acciones efectivas para prevenir la violencia de género y evitar que nuevas víctimas se sumen a una estadística que continúa generando alarma.

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Ni una Menos Paraná Violencia de género
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Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género, un femicidio cada 30 horas. 

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