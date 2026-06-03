Ni Una Menos volvió a las calles de Paraná con un reclamo por la emergencia en violencia de género

Ni Una Menos : con pancartas, banderas y consignas contra la violencia machista, una extensa columna integrada por organizaciones feministas, colectivos sociales y mujeres autoconvocadas avanzó desde Plaza 1° de Mayo hasta Casa de Gobierno para exigir respuestas concretas frente a la problemática.

La convocatoria tuvo como eje central el pedido de declaración de la emergencia en violencia de género y la implementación de políticas públicas que permitan prevenir situaciones de riesgo, asistir a las víctimas y fortalecer los mecanismos de protección.

Ni Una Menos se moviliza este 3J contra la violencia de género y el ajuste

La jornada estuvo marcada además por la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El caso provocó un fuerte impacto a nivel nacional y volvió a poner en discusión la persistencia de las violencias extremas contra niñas y mujeres. La joven había desaparecido el 23 de mayo y, tras varios días de búsqueda, sus restos fueron encontrados en un descampado de la capital cordobesa.

Durante la movilización, las manifestantes también recordaron a las víctimas de femicidios registradas en Entre Ríos. Según estadísticas oficiales, durante 2025 se contabilizaron tres casos en la provincia. Las mujeres asesinadas tenían entre 22 y 42 años y los hechos ocurrieron en Victoria, Estancia Grande y Gobernador Mansilla.

A más de una década de la primera marcha de Ni Una Menos, el reclamo volvió a resonar en las calles de Paraná con una consigna que se mantiene vigente: exigir acciones efectivas para prevenir la violencia de género y evitar que nuevas víctimas se sumen a una estadística que continúa generando alarma.