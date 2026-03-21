Capibaras XV fue superado por Selknam en Santiago.

En la quinta fecha del Súper Rugby Américas 2026, Selknam consiguió un triunfo histórico al vencer a Capibaras XV por 27-17 en Santiago.

En la quinta fecha del Súper Rugby Américas 2026, Selknam consiguió este sábado un triunfo destacado al vencer a Capibaras XV por 27-17 en Santiago de Chile , marcando la primera derrota de una franquicia argentina ante un equipo extranjero en la historia reciente del torneo.

El arranque del partido estuvo marcado por la efectividad de los argentinos, que en pocos minutos lograron su primera conquista gracias a Gino Dicapua. Sin embargo, durante los primeros 40 minutos, los chilenos dominaron la ofensiva y pudieron llegar al ingoal rival con anotaciones de Javier Carrasco, Rodrigo Fernández y Nicolás Saab.

Capibaras XV logró un triunfazo en Paraguay y venció a Yacaré XV por la mínima

Capibaras XV cayó 27-17 ante Selknam en Santiago

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El segundo tiempo mostró un cambio en la dinámica. Ambos equipos cometieron errores, pero la indisciplina de Selknam permitió que Ignacio Dogliani, apertura de Capibaras XV, sumara con penales y mantuviera a su equipo en partido. Aun así, los locales respondieron con una buena acción colectiva que terminó con un try de Álvaro Castro.

Los minutos finales fueron intensos. Cuando restaban menos de 10 minutos, Juan Bautista Baronio acercó a Capibaras XV con un penal que generó suspenso sobre el resultado. Selknam, firme en defensa, aseguró la victoria con un penal sobre el final de Matías Garafulic, sellando el marcador 27-17.

Con este triunfo, Selknam no solo sumó puntos importantes en la tabla, sino que también escribió un capítulo histórico al derrotar a una franquicia argentina por primera vez fuera de Chile en el Súper Rugby Américas.