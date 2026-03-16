Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

Estudiantes de Paraná compartió en sus redes sociales un valioso recuerdo de la historia institucional. Su gimnasio cubierto y un gran cambio.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná compartió en sus redes sociales un valioso recuerdo de la historia institucional: imágenes del proceso de construcción del gimnasio cubierto ubicado en la sede central del club, en el tradicional Parque Urquiza.

La publicación muestra el armado de la estructura del estadio que hoy es utilizado para distintas disciplinas deportivas, entre ellas básquet y voleibol. Las fotografías reflejan distintos momentos del avance de obra y permiten apreciar el crecimiento de una infraestructura clave para el desarrollo deportivo de la institución.

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Estudiantes y un cambio en 1991

La secuencia de imágenes fue tomada entre el 4 y el 16 de marzo de 1991 y retrata paso a paso el montaje de la estructura metálica que luego daría forma al gimnasio cubierto de la sede central.

Desde el club destacaron el valor histórico del material compartido y agradecieron especialmente al socio Alejandro Gigoux, quien aportó este documento fotográfico que hoy permite revivir una etapa importante en la historia de la entidad.

Con este tipo de recuerdos, Estudiantes continúa poniendo en valor su patrimonio institucional y el trabajo que, a lo largo de los años, permitió consolidar espacios deportivos fundamentales para la formación y la práctica de distintas disciplinas.