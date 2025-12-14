Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular y suplementario, Estudiantes (LP) derrotó 5-4 por penales a Racing y clasificó a la Copa Libertadores 2026.

14 de diciembre 2025 · 00:05hs
Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura. El Pincha se impuso 5-4 en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 120 minutos. Los de Eduardo Domínguez clasificaron a la Copa Libertadores y la Academia deberá conformarse con el pasaje a la Sudamericana.

Racing y Estudiantes igualaron 1-1 en los 120 minutos disputados en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y definieron desde los doce pasos al campeón del Torneo Clausura. Adrián Maravilla Martínez abrió la historia para la Academia a los 80' y Guido Carrillo apareció a los 92' para mandar todo al alargue. En esa instancia, el cansancio dominó a ambos equipos y se destacó una tremenda atajada de Muslera a Maravilla a los 114'.

Síntesis

Racing: Facundo Cambeses, Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas, Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia, Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina, Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Dominguez.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Madre de Ciudades.

