La visita de Messi a India terminó con destrozos, detenidos y denuncias.

La visita de Messi a la India generó una fuerte polémica tras los incidentes registrados en el Estadio Salt Lake, donde miles de personas se congregaron

Lo que había sido anunciado como uno de los eventos más esperados de la gira terminó con destrozos en las tribunas, intervención policial y la apertura de una investigación oficial por presuntas irregularidades en la organización.

Messi en India: destrozos, detenidos y denuncias

Embed

Según informaron medios locales e internacionales, Messi (actual jugador del Inter Miami) realizó una breve aparición de unos 20 minutos en el estadio, acompañado en todo momento por un numeroso cordón de seguridad y personas del entorno, lo que dificultó el contacto visual directo con el público. La situación generó malestar entre los asistentes, muchos de los cuales habían adquirido entradas que alcanzaban un valor de hasta 12.000 rupias (alrededor de 132 dólares).

El descontento derivó en disturbios dentro del estadio. Imágenes difundidas por agencias de noticias mostraron a seguidores derribando asientos plásticos y arrojando objetos al campo de juego y a la pista atlética. Algunos asistentes incluso treparon las vallas de seguridad, lo que incrementó la tensión y obligó a reforzar el operativo. "Solo líderes y actores rodeaban a Messi. ¿Por qué nos llamaron entonces? Pagamos una entrada cara y ni siquiera pudimos verle la cara", expresó un fanático en declaraciones a la agencia ANI.

Como consecuencia de los hechos, la policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento en Calcuta. De acuerdo con The Tribune India, la detención se produjo en el aeropuerto, cuando Datta se disponía a despedir a Messi y a la delegación que continuaba la gira hacia Hyderabad. Las autoridades señalaron una posible mala gestión del evento, que habría sido determinante en el caos desatado.

La jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, manifestó públicamente su preocupación por lo ocurrido y anunció la apertura de una investigación interna. "Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake", publicó en la red social X. La funcionaria informó que se conformó un comité especial que analizará lo sucedido, determinará responsabilidades y propondrá medidas para evitar que episodios similares se repitan.

Posteriormente, se confirmó que la comisión investigadora estará presidida por el juez retirado Ashim Kumar Ray y que se evaluarán los fallos de seguridad y organización que pusieron en riesgo tanto al público como al propio futbolista, quien debió retirarse del estadio bajo custodia policial tras la escalada de tensión.

La controversia se profundizó luego de que distintos sectores políticos denunciaran presuntas irregularidades en la venta de entradas y en la gestión del acto. El viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido gobernante regional y habló de posibles hechos de corrupción y estafa, mientras que la agencia EFE informó que las acusaciones forman parte de la investigación formal ya iniciada.

La gira de Messi por la India contempla paradas en Hyderabad, Mumbai y Delhi, con una agenda que incluye clínicas deportivas para jóvenes, partidos de pádel, conciertos y el lanzamiento de iniciativas benéficas. Durante la jornada en Calcuta, además, el futbolista inauguró de manera virtual una estatua de 21 metros de altura con su imagen en la capital de Bengala Occidental.

La pasión por el fútbol en la India, especialmente en regiones como Bengala Occidental, Kerala y Goa, explica la enorme expectativa que rodeó la llegada del astro argentino, en un país donde el cricket domina el panorama deportivo. Cabe recordar que Diego Maradona visitó Calcuta en dos oportunidades y que en 2017 inauguró allí una escultura propia con la Copa del Mundo. Messi, en tanto, ya había jugado en el estadio Salt Lake en 2011, cuando la selección argentina venció 1-0 a Venezuela en un amistoso.