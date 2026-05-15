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Talleres es semifinalista de la Súper Liga de Caballeros

Talleres finalizó segundo en el Grupo A en la SLH B1 en Tucumán. El Rojo jugará este sábado ante el local Los Tarcos.

15 de mayo 2026 · 22:28hs
Talleres va por la gloria en tierras tucumanas.

Prensa Talleres

Talleres va por la gloria en tierras tucumanas.

El Club Atlético Talleres va por la gloria en la Súper Liga de Hockey (SLH) B1, que se está disputando en Tucumán. El Rojo finalizó segundo en el Grupo A y se clasificó a las semifinales de la competencia nacional.

Este sábado, a partir de las 17.30, el equipo paranaense jugará ante Los Tarcos por un lugar en la final del certamen. El partido se disputará en la cancha de Tucumán RC.

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Talleres debutará este miércoles. A las 12 se enfrentará con Puerto Belgrano de Bahía Blanca.

Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

Para llegar a esta instancia, Talleres fue de menor a mayor en su zona. Debutó con una derrota 1-0 con Puerto Belgrano de Bahía Blanca y, luego, derrotó 3-2 a San Jorge de Centenario. Cerró su participación en la primera fase con un empate 2-2 con Old Lions de Santiago del Estero para llegar a los cuatro puntos.

Ahora tendrá un difícil compromiso contra el equipo local, que ganó sus tres partidos en el Grupo B.

Estudiantes en la Superliga B2

cae en neuquén

Por otra parte, Estudiantes, que está compitiendo en la SLH B2 en Neuquén, deberá jugar por el reposicionamiento para evitar el descenso. El cuadro Albinegro, que terminó tercero en el Grupo B, jugará este sábado, a las 13.40, con Corrientes, cuarto del Grupo A.

El CAE sufrió duras derrotas en sus dos primeras presentaciones, 10-1 con Regatas Andino de Mendoza y 5-1 ante el local Independiente, pero en la tercera fecha logró un triunfo por 4-0 sobre Los Perales de General Roca.

Talleres Superliga Estudiantes Hockey sobre césped
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